邱瀟君／妹妹真棒，姊姊也棒

小女兒說要去主持公司安排的一場訪談，得早點出門。

大女兒來電熱情邀我去現場看妹妹，我只想享受沙發和寧靜便婉拒了。沒多久，大女兒在家庭群組貼了幾張現場照。三、四千人的場子，小女兒坐姿端莊，表情認真地和一位有點面熟的男士對談。接著表弟表妹們開始激動留言：「她在訪問那個超紅的大明星耶！」「小T真酷！」我這門外漢才後知後覺，這場子好像不簡單。

正懊惱著沒去現場，大女兒來電報告：「媽，妳真的應該來，妹妹超穩重的！而且──」她說得眉飛色舞，我聽著聽著，心裡一暖：當年那個把作業藏垃圾桶的小搗蛋長大了。

大女兒突然語氣一轉：「媽，妳知道我為什麼今天特地從三藩市飛回來看妹妹嗎？」我還沒開口，她自己接著說：「因為我發現，在妳心裡、在我眼裡，妹妹總像個長不大的小孩。她講話，我們當笑話；她做事，我們當遊戲。但她已經是個獨當一面的專業人士了。」

她說上次妹妹邀她參加電影首映會，看著外人對妹妹的尊重，她才真正理解，妹妹的世界早已寬廣，不再只是家裡的小妹妹。「今天我坐在台下，就是為了調整自己，學習尊重她的成就，也提醒自己：妹妹真的長大了。妳知道嗎？她今天有專屬的化妝室和停車位，工作人員對她畢恭畢敬。」

我腦中浮現早上小女兒睡眼惺忪、邊穿襪邊跳腳找鞋的樣子。那時我還以為只是尋常工作，沒想到一走出門，她已是一位專業人士。

大女兒笑著說：「但那雙襪子太不搭了，台下一眼就看到，我已經幫她買了幾雙新的。」

我心裡一震，也對大女兒充滿敬意。她不只是個姊姊，她還是一個懂得欣賞、懂得支持的好隊友。我何其有幸，有這麼靈巧的女兒來提醒我──小女兒真棒。

我也想告訴大女兒：妹妹真棒，妳也棒。