吾媽我的媽／義大利舶來品

寶出生起，先生就很喜歡為他買東買西，且並非便宜貨，例如五百元的奶瓶、九百元的可愛小帽或聯名款包屁衣，他毫不手軟，客家子女如我則負責蒐羅恩典牌，平衡一下。

寶寶出生後就開始吸香草奶嘴（安撫奶嘴），我戲稱是香草奶嘴俱樂部會員，寶寶對香草奶嘴的熱愛可見一斑，但隨著他開始長牙，為了他的齒列著想，先生買了一對義大利進口的奶嘴，其中一個還附帶夜光功能，寶寶使用後也未出現轉換期適應不良，甚好。

「你給小孩買義大利舶來品，我也要。」某天，我對著先生開玩笑抱怨。「妳要什麼沒問題，名牌包嗎？」先生立刻開啟生存模式。我忍不住開始笑，先生很納悶：「名牌包不夠嗎？」

「我原本想說披薩，不過名牌包也可以！」語畢兩人大笑，寶寶則是吸著奶嘴看著我們微笑，想必很滿意這個義大利舶來品。