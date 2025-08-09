張瑜鳳／繼承篇：生命登出，訴訟繼續？

少子化後，繼承世代來臨

父親節到了，最著重儀式感的媽咪，趕緊請哥哥妹妹出個主意慶祝一下。

「媽咪，爸爸的刮鬍刀已經有好幾把了，別再送了。」妹妹建議，「送生髮水還差不多，不過效果也不見得好。」

「爸爸不愛吃蛋糕，每次都是買我喜歡的口味。」哥哥還真老實。

你們說得都沒錯，爸爸雖然沒什麼品味（挑老婆的眼光除外），但我們總是要盡點心意。

「哪像我，母親節之前都會先預告我喜歡的禮物及愛吃的餐廳，是不是很體貼啊？」

「這是情勒吧？」哥哥妹妹低聲回應。

裝作沒聽見的媽咪，故意高聲問爸爸：「你有什麼意見？」「都可以。」果然是千篇一律的回答。

爸爸和媽咪的父親都已經去做神仙了，每年這個時候，總是有點失落。還好我有乾爸，也有一日為師終身為父的好老師，更很開心有你們這一對兒女，才可以快樂地過父親節。

「是嗎？」爸爸晃了晃手中正在翻閱的《經濟學人》雜誌，「這一期的報導，有提到少子化的問題，分析的角度很不一樣喔！」

少子化現象，除了學校減班、國力大減、勞動力不足之外，還有什麼問題呢？「這些都是老問題，新的問題，是他們被稱作『繼承世代』。」爸爸說。

一人可能獨擁親族全數財產

二次大戰後的嬰兒潮世代成長之後，拚命工作，為了獲得更好的生活，也創造了許多經濟奇蹟。我們從小就被教育「要過好日子就得努力，而且絕對會有收穫」，所以懶惰的人會被瞧不起，別人加班、你卻準時離開辦公室，鐵定排除在長官的愛將名單之外。「讀書、再讀書，工作、再工作」就是我們奉為圭臬的至理名言。

「可是我總是哪裡好混就往哪裡去。」哥哥自己承認，「努力是一件很累人的事，而且不一定有收穫……」

爸爸的臉色開始難看起來，妹妹趕快扯了一下哥哥的袖子，哥哥卻渾然不覺，繼續說：「現在大家都說，努力工作還不如努力投胎，如果可以繼承很多財產，就不用這麼努力啦！」

眼看爸爸快要爆發了，媽咪趕快滅火，「欸，你說的那篇《經濟學人》文章，不就是在探討這個問題嗎？」

所謂的「繼承世代」，就是因為少子化，夫妻往往只生一個小孩，如果同一代的兄弟姊妹都是頂客族或不婚族，可能到第三代以後，就只有一個繼承人。那麼這個孩子就可能繼承上一代的所有遺產（包括他父母、叔叔阿姨、姑姑舅舅的遺產）。爸爸說：「就好像是現在的小學生一年級入學，往往是六個大人陪著去。講遠一點，到最後可能是一個人繼承三棟以上的房子。」

這樣大量的財產落在一個人的身上，可要懂得如何處理。如果不夠謹慎小心，被詐騙的機率會大幅增加（但從另一個角度來看，這些人可是金融投資業者眼中的好客戶呢）。縱使因為如此，子孫爭奪遺產的官司大為減少，但也擔心年輕人只想等繼承、不願努力，這真是令人憂心的社會風氣啊！

繼承了財產，也繼承了法律責任

「以前有三妻四妾的情況，後代子孫眾多，如果生前沒有處理好繼承問題，就會上法庭。」媽咪分析，「這樣子的民事繼承糾紛，如果時間久遠、涉及到好幾個世代，畫起繼承系統表，就像大榕樹一般的盤根錯節，承受訴訟的過程真的很繁瑣。」

「『承受訴訟』？」妹妹好奇地問，「那又是什麼制度？」

「當一個人死亡時，財產上的一切權利、義務，除非具有專屬性，像是慰撫金的請求，不然都會由被繼承人所承受。」哥哥解釋，畢竟也是法律系畢業的，還是懂得說明最基本的法律常識。

「如果死亡的人剛好在法院有民事訴訟，原本的訴訟程序還是要進行，只是需要由繼承人承受訴訟，讓繼承人繼續進行訴訟，成為新的當事人。」哥哥繼續說明。

「那誰來聲請承受訴訟呢？」妹妹問。

「原則上，法院會希望當事人自己聲請繼承人承受，不管是繼承人這一方，或是對造，因為訴訟不能懸而未決，」媽咪解釋，「如果沒有人聲請，法院為了讓訴訟可以繼續往下走，可以職權裁定命繼承人承受訴訟。」民事程序繁瑣的地方就在此，有時候要鋪天蓋地向戶政機關調閱資料，尋人任務很難一時半刻完成。如果有遷出國外的，還涉及國外送達，非常花時間。

「如果是刑事案件的被告呢？人都死了還要被判刑嗎？」妹妹繼續問。家中有三個法律人的好處就是，可以讓妹妹問到飽。

「假使偵查中的被告死亡，依照《刑事訴訟法》第252條第6款，應該為不起訴處分；如果案件起訴到法院，依照《刑事訴訟法》第303條第5款，則是不受理判決。」爸爸出面回答。「這些都是從程序上將案件做一個結束，法院事實上也無從確認被告是否構成犯罪。」

「每個人遲早會登出世界，」媽咪說，「因為有終點，所以每一個過程才無比可貴。」我們家居然在父親節討論遺產以及死亡問題，阿公阿嬤若是知道了，一定會罵我們討晦氣。不過，談論這些，正代表我們願意提早正視這些問題，其實也不用太避諱，只是遣詞用語要稍微注意一下長輩的臉色。

「無論如何，先去吃一頓父親節大餐吧！」媽媽下結論，「吃飯皇帝大。」

●關鍵思考：訴訟中若當事人死亡，會依照民事或刑事程序，分別處理。