劉月雲／唯一天籟
小孫子迫不及待提早五周來報到，早產兒餵奶時容易吐奶，媳婦產假結束前，詳細提醒即將接手照顧的我瓶餵時的注意事項，還下載拍嗝影片給我參考。
雖然大孫女同樣是我一手帶大的，但畢竟相隔七年之久，已是古稀之年的我，抱著小嬰兒，腦海裡不斷搜尋舊時記憶，方法皆知但手感生疏。幫他拍嗝時，小小的身軀，讓阿嬤覺得稍用點兒力怕傷到他，拍小力些又擔心無助於排氣，著實傷透腦筋。
深怕小孫子一口氣喝完奶容易溢奶，阿嬤得分段進行，有時他像天使寶寶般，乖乖喝完奶，拍嗝時，卻任阿嬤變換不同手法和姿勢仍「一聲不響」；有時還沒拍嗝，卻突然自動「嗝」一聲，是天籟般的悅耳之音，更勝出谷黃鶯，甚至比任何名家創作的歌曲還動聽。我抱著小孫子，輕輕地哄著：「阿嬤只愛聽你排嗝的聲音，是阿嬤此時唯一的天籟，你可別吝於一嗝唷！」加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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