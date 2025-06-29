王伶俐／猴硐不是只有貓，還有礦工史

計畫許久的火車旅遊終於展開了！CP值極高的區間車載著我們抵達瑞芳火車站，還沒出站前詢問站務員，往猴硐的火車時刻？可愛的大姊順手一指：「這班車就是，快開了！」我倆迅速蹦上車，真是幸運！

不到十分鐘，貓村就在眼前。一出站我們就被魔法隧道的裝置藝術吸引。這兒隨處可見趴著睡覺、躺著曬太陽、盯著遊客……肥嘟嘟的各色貓咪，猴硐真是他們的天堂。

原計畫參觀的猴硐博物館前，一群年輕孩子簇擁穿著綠背心的導覽老大哥。我們兩個歐巴桑厚著臉皮湊過去，笑臉迎人的領隊遞給我們一張資料：「歡迎加入！今天剛好有兩位夥伴沒來。」就這樣，展開了震撼我心的一天。

原來這幾位穿綠背心的大哥大姊都是七、八十歲的在地老礦工，隨著煤礦業沒落，礦工一個個凋零，十八位猴硐礦場的老礦工，六年前決定用自身的微薄力量，為這段歷史留下紀錄。原本就不富裕的他們，集結自身老人年金，租下瑞三本礦旁的辦公室，創建了「猴硐礦工文史館」。他們到處蒐集從日治時代起礦工打赤膊彎曲身子挖礦的照片、不同年代挖礦的器具、女礦工被無薪解雇後的申訴書、台灣煤礦場分布圖，以及無數次礦災後礦工們的悲慘淒涼……

七十多歲的毛大哥邁著蹣跚步伐，透過一張張黑白老照片，穿越時空訴說早年煤礦的盛衰，帶著我們沿著運煤的鐵橋，分享兒時記憶：狹窄漆黑的礦工宿舍、牆上極其諷刺的標語、部分已拆除的三分車軌道、採煤棄置的石頭堆疊而成的陡峭山巒，還有那一座座已廢棄卻充滿了靈異故事的礦坑。我們聽得津津有味，卻是無數礦工的血淚。

導覽接近尾聲，毛大哥站在一幅攝影大師張照堂的黑白巨幅作品〈幽暗微光〉前，這是礦工準備下坑前的影像。他們叼著菸、皺著眉，一張張忐忑不安的臉，道出為生計不得不的無奈。

在滿是感動、感慨的掌聲響起後，導覽大哥大姊們竟將補助導覽的解說費訂購便當招待眾人。大夥兒邊吃邊聊，原來去年租約到期，業主不願續約，所幸有大學教授帶著學生為礦工奔走，用輿論的力量將此館收歸國有，保留了這十八位老礦工的心血。如今長者陸續凋零，有大學教授開始為老礦工做口述歷史紀錄。他們不僅年邁，有不少還患有塵肺症，甚至脊椎受傷，終生癱瘓……他們用生命換台灣的電力，提升了產業效能，讓國家經濟起飛。

猴硐不是只有貓、平溪不是只有天燈，礦工的斑斑血淚，應該讓眾人都能明瞭，並為這群無名英雄致上最高敬意。