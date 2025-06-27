我有一位師院的同學麗麗非常熱心，總是處處替旁人著想，在群組裡也經常分享各類活動訊息，鼓勵眾人有空就去參加。

前幾天，她難過地分享一則生活中的際遇：「我搭公車時，有一站上來了一對母子，小孩才兩三歲，媽媽把小孩放在我旁邊的空位上跑去刷卡，雖然她離開小孩不過一分鐘的時間，我擔心她的孩子因公車晃動跌下來，就伸手護著，但並沒有碰到小孩的身體。沒想到那位媽媽一回到座位就嗆我：『不要碰我的小孩，妳會賠不起！』」

麗麗說，如果那個小孩摔下來，說不定反而會被PO上網說她是冷血阿嬤，連幫忙扶一下都不肯。

我想起上次同學會，一群同學吃過飯在餐廳包廂唱歌。發現其中一支麥克風沒電了，姈姈那兩個讀小學一年級和幼稚園的可愛孫子，熱心地去向老闆拿新電池，他們走出包廂，我尾隨在後，遠遠看著他們跟老闆說明的過程。不是懷疑他們的能力，而是我那不讓小孩離開大人的視線的安全意識使然。

因為曾有學生對我說，她聽大人提過，她的姊姊在自家院子被人偷偷抱走，令短暫進屋泡牛奶的外婆傷心欲絕的往事。那種憾恨與自責之深切，我可以想像。

教學生涯中，學生的安全一直是我的第一要務。養成習慣後，對於身邊孩子的安全也會多一分注意。我相信麗麗也有著一樣的習性與信念──多一雙眼睛就可以讓孩子多一分安全。

群組裡的同學紛紛安慰她，雖然這次的熱心沒有被人接受，彷彿貼在牆壁上，但無須難過，更不要因為這樣的事，而澆熄樂於助人的熱心。