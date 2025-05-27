純溪／血糖波動，心緒起伏

開始服用糖尿病藥物之後，每個清晨醒來，我總是不確定昨天是否循規蹈矩地測量過血糖，記錄那一串冰冷又無情的數字。手指上的針孔密布，像是無數小小的問號，彷彿每個針孔都藏著未曾解答的謎團。

曾有幾次，我試圖叛逆地逃避這套儀式，心想，偶爾放過自己一次又何妨？然而內心的焦慮就像沉在湖底的石頭，悄悄碾壓我的平靜。

於是，我依然拿取酒精棉片擦拭指腹，採血筆取血。看著那滴微微顫抖的血珠冒出，擠壓再擠壓，彷彿再用力一點，便能擠出一點命運的答案。

有時身體並無異樣，我偶爾忘了服藥，猛然驚醒，摸索著藥盒，懷疑自己是否遺漏了某種至關重要的儀式。那些小小的藥丸，就像微不足道又無聲的契約，吞下它們是延續生命的象徵，卻也是對不可測未來的一種沉默妥協。

每一天清晨，當血糖數字揭曉，有時高得讓人膽戰心驚，有時又低到心生恐懼，數字的波動像命運的潮汐，時而壓迫，時而寬恕。

在這過程中，針孔癒合，又一次次被刺破，隨著時間推移，我漸漸麻木，不再畏懼那一瞬的刺痛。然而，這份麻木是否昭示了一種更深層次的疏離？我不得而知。

或許有那麼一天，我會擺脫這一切，放任血糖數字恣意流動，像溪水般自由，而不再因其波動而牽掛。但我也明白，那一天可能正是我對自身妥協的時刻，將這具身體放逐於命運的風中，任憑它飄搖。

但理智告訴我，就只是按時服藥測個血糖何難之有。因而每一個清晨，我仍然會欣喜地用針尖劃開指腹，凝視那顆鮮紅的血珠，感受它短暫的溫熱，像一個微小卻澎湃的隱喻──生命，它既濃烈又易逝，像煙火般轉瞬即散，卻美得讓人惋惜而又釋然。