身為一位獸醫師，我熟悉狗貓鼠兔，卻很怕蟲；原因是腳太多、長得又有點像蟑螂。

某天大女兒放學後興奮說道：「老師問我要不要養竹節蟲？」看她如星辰般閃閃發亮的期待眼神，我不假思索地回應：「沒問題！」隔天她提著一大罐密密麻麻、淺綠色的竹節蟲大軍回來，牠們比頭髮還細，到處爬行，令人密集恐懼症發作！

從此家裡多了不少「綠細人」，這種在日治時期因危害棉花產業而得名的「棉桿竹節蟲」，生活在中低海拔，吃番石榴、朱槿、木槿等葉片維生。總不能一直讓蟲蟲住在罐子裡，緊接著帶孩子自製網箱，摘取新鮮芭樂葉餵食，從原本只有兩公分輕如灰塵的若蟲，定期脫殼後養大至十二多公分的成蟲。

每天清理帶著芭樂清香的大便，怕昆蟲如我，一開始被牠們爬到身上便原地石化尖聲慘叫，深呼吸硬著頭皮處理……不斷被迫進行「減敏治療」後，如今可以面不改色地抓好幾十隻──首先要輕輕觸碰，解除牠們偽裝成樹枝的「封印」，趁其拔腿狂奔之際讓牠們自然地爬上我的手指。

棉桿竹節蟲是「孤雌繁殖」，無須與雄蟲交配就能大量產卵，兩三個月即可孵化。長著翅膀的成蟲，緊張時會散發「人參味」，孩子們有時逗弄，竹節蟲不解風情又害怕，留下滿滿的「參氣」；只要聞到不尋常的藥味，就知道是兩個屁孩在惹事……

耳濡目染後全家人都不怕蟲，到爺爺鄉下的菜園總會帶上昆蟲盒，志不在拔菜而是志在找蟲，不一會兒就找到滿滿一箱的蚱蜢、蝗蟲；幼稚園大班的二女兒巧手一出，連剛孵化不久的螳螂都難逃她的如來神掌！

有次找到螳螂跟蚱蜢，當場觀察到肉食昆蟲兇殘的捕食秀，那叫一個「快狠準」，跟餵小孩吃飯的「天長地久」完全是不同檔次啊！帶了一隻螳螂回家觀察，問題是，食物來源呢？起初還有蚱蜢可以擋一擋，隨其不斷脫皮長大，胃口也愈養愈大，只好到昆蟲專賣店，硬著頭皮買下三十元十五隻的「小紅蟑」（名字挺可愛，其實就是「蟑螂」），開發了我「徒手抓蟑」的新技能。

「我們家蟑螂那麼多了，妳居然還花錢買！」先生眼球震顫發出靈魂拷問，而我只能弱弱解釋：「老闆說這個比較乾淨，沒有用藥，店裡也有賣蟋蟀，但我怕半夜吵……」

婚前我看到蟑螂只會尖叫彈開，婚後兩年敢用肥皂水噴殺、五年後直接開扁，十年後竟敢徒手活捉……逃跑的小紅蟑莫名被一股巧勁抓回，兩秒後被開膛破肚大快朵頤。後來口耳相傳，孩子同學家裡多餘的巴拉望扁鍬、獨角仙、馬達加斯加斐鐮（一種巨型蟑螂），陸續納入我們轄區，一盒接一盒，愈疊愈高……

別人家的太太都在買包買鞋，我家先生看著我不疾不徐、有條不紊地處理果凍、蟑螂、蟲卵和墊料，心裡不知做何感想？嗯，至少環保低碳又兼具生物多樣性吧！一家人利用網路找資料、圖書館查圖鑑、透過觀察思考解決問題的方法，生活中增添好多樂趣與無盡的爆笑尖叫。

婚後因為空間問題沒辦法養狗貓，沒想到一路意外地多了「蟲蟲戰友」，有些被我畫成素描，有些甚至被製成標本，幾隻黑黑綠綠的小傢伙帶來巨大不可言喻的快樂，每隻都是閃閃發亮的星星，在枯燥乏味的一成不變裡，像螢火蟲點亮了我們的生活。

如今，我的睡前儀式除了與孩子道晚安，就是「巡蟲箱」。看著恬靜可愛的蟲蟲（當然，不包含小紅蟑！），胸腔溢滿了幸福──謝謝孩子和蟲蟲們給我這個機會，讓我從「獸醫師」進展成「不專業雙寶訓獸師」，甚至是快樂的「蟲蟲飼育員」啊！