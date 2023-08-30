彭紹宇／《回不去的那座山》：向山而行，那裡是答案之所在

從城市來的男孩皮耶托，在山中邂逅年紀相仿的男孩布魯諾，在高山放牧的布魯諾，由於父母常年缺席，他是山中的最後一個孩子，兩人在不同環境背景下長大，卻意外地如此投緣，發展出親密的摯友情誼。只是相聚時間不長，儘管皮耶托父親想將布魯諾帶往城市接受教育，但布魯諾父親卻堅持讓他成為水泥匠，兩人被迫分別，再相聚已是五年之後。

但那次重逢只是一場尷尬偶然，他們又花了十五年才將那斷了的情誼真正修復起來。人一生軌跡無常，很多時候我們不見得能理解生命當下的課題與狀態，此時相遇的人縱然對自己重要，也可能僅是匆匆一瞥。十五年後，皮耶托因為喪父決定重返家鄉，回到父親心心念念的山稜之間，也是在這兒，他與布魯諾再度相逢。但此時兩人心態早已不同，放下過往芥蒂，決定用皮耶托父親留下的材料，共同建造一棟房子。

獲頒坎城影展評審團獎的義大利電影《回不去的那座山》改編自義大利作家帕羅康提（Paolo Cognetti）的小說《八座山》，在文學感強烈的影像中，爬梳橫跨四十年分分合合的友情。山，始終是畫面中難以忽視的角色，看似是配角背景，但山的型態在看完全片後愈發清晰，記錄著角色的喜悅、挫敗和孤獨。人生風景橫亙其中，兩個男人以為各擁疊嶂山峰，實際上是連結在一起的綠草如茵，治癒傷痕，滋養兩人的生命養分。

《回不去的那座山》某些片刻令人聯想起另部經典作品《斷背山》，雖然角色情誼並不認為是「愛情」，但兩人之間的濃烈友情比起愛情是過之而無不及。愛情在電影中是常有題目，但這樣談論男人之間的友愛是不多見的，正因它看似鮮少著墨，難以提及，才讓電影的娓娓道來得以直指人心。

電影中的山景令人驚嘆，也讓人敬畏。爬山像是一場自我修行，每個人心中都有一座等待攀越的高山，不為征服，也不欲戰勝，而是與大自然──與自己內心深處相處。即使心中想著爬上巔峰或越過山頭，但其實每個踏出的步伐，路途中的山景，抑或身旁共患難的摯友，也許才是人生難題的真諦，也是一直在追尋的答案。