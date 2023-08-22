諶淑婷／小孩可以半途而廢

暑假，有些孩子在安親班，有些孩子上補習班，自學的孩子不受學期課程限制，日常生活變化往往不大，平日就有的課程繼續上，學習活動也持續完成，以我們家為例，最重要的暑期活動就是繼續進行為期半年的文圖創作活動。

每年創作一本書，已經是兒子重要的自學計畫，前年他獨立創作，以妹妹為主題，又寫又畫了妹妹是外星人的想像；去年他和兩個朋友合作，從台灣瀕臨絕種動物的困境取材，合力創作了一本冒險故事書《夢想之地》。今年他要自製繪本，紀念家裡剛離世的狗狗；才幼兒園畢業的妹妹也決定加入，以家裡的貓為主角，創作可愛小巧的動物翻翻書。

孩子們認真創作，家長也不敢輕忽，孩子們的作品，會由我先編輯文字，再交由熟識的美編排版、送印、申請ISBN，孩子忙得興致盎然，我們再累也起勁。

坦白說，幫孩子編輯、排版一本書，還要送印，無論是實際付出的金錢成本，或是每日累積的時間成本，絕對是一筆賠錢的生意；而且過程中孩子偶爾倦怠、鬧脾氣、拖拖拉拉，還需要被我們大力讚美、肯定與正向引導，才能一步一步走下去。但我們就是希望成為孩子一股支撐的力量，只要孩子有夢想，我們就願意想辦法為其實現。

兒子正值創作力旺盛的年紀，沒有想不出情節的時候，不像學校團體活動常常要互相配合，他想寫什麼就可以寫什麼；他也十分享受創作一本書並出版的經驗，因為當心愛的倉鼠和狗狗相繼離世後，他發現自己藉由創作，已經為牠們留下最好的紀念。

這兩年我除了帶兒子創作，也陪好多不同特質孩子寫作文，內心最大的感受就是「捨不得」，很遺憾孩子們還沒有體驗到創作的樂趣，就先經歷無趣與厭倦、批評和挑剔。很多老師刻意的修改與評語，都讓我很生氣，想告訴這些老師，孩子純真樸實的筆調，比成人刻意的擦脂抹粉好看太多，到底為什麼要一直抹煞孩子的純真筆觸，套上老調古板無聊的修辭技巧？

有時候，不教，也是一種教。

帶孩子自學四年，我開始鼓勵家長，「半途而廢」是值得鼓勵的觀念。

每當家長聽到孩子不想繼續社團練習、想中斷學琴學畫，或是寫了大半篇的故事不想再繼續完成，就會批評孩子沒有毅力決心，浪費了先前的努力。但是成年人也常常報名了活動又不想去、買了線上課程卻一堂都沒有聽、報名了健身房最後卻申請退費……為什麼要求孩子一定要堅持到底？堅持一件做了不開心的事，感受超級差，怎麼可能會做得好？

家長與其要孩子硬著頭皮撐下去，不如好好和孩子討論想停下腳步的原因，太累、教練太兇、找不到樂趣、壓力太大，就算是表面的說法，也要被傾聽和接納。

如果父母能穿過語言進入孩子內心真正的焦慮，找到排解之道，那麼「半途而廢」就更有意義；若孩子一時半刻說不清楚，也沒關係，因為當孩子自己放棄了曾經努力的時光，孩子心裡是最惋惜的，父母毋需多說什麼，只要告訴孩子，現在看似徒勞無功，但他做的選擇都會影響下一個選擇，絕對不會白費功夫。