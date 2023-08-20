李月治／那段幽暗的記憶

兒時家中清寒，父母務農維生。但父母卻有個有錢的朋友，他在鎮上做生意，我們喊他阿叔。當媽媽煩惱幾個小孩的學費或沒錢辦年貨時，他總適時伸出援手，並安慰爸媽說等到農作收成或領了零工的薪資再還他。

阿叔常在傍晚帶上零食和米酒，走過一段田間小路來和爸媽聊天，有時媽媽也會做一兩樣簡單的下酒菜；阿叔通常會聊上一兩個時辰，半夜再走路回家。我們這些小孩子很歡迎他來，因為他出現就代表有零食可吃。

某個冬天傍晚，阿叔又來我家，那天特別冷，客廳寒氣逼人，爸媽便讓他進房。六歲的我和十七歲的大姊正倚在爸媽的紅眠床上蓋著棉被取暖，媽媽在廚房忙碌，爸爸和阿叔圍坐小桌泡茶聊天，後來爸爸出去了一下，我蜷縮在棉被裡打起瞌睡。朦朧中感覺有隻手伸向棉被，伸向我前頭的大姊，然後是大姊扭動身體，往我身上靠，閃躲到眠床內側。這時爸爸進來了，那隻手也快速地抽了出來。

年幼的我完全不知道是怎麼回事，那晚之後，阿叔照樣來我家聊天，爸媽一樣盡力款待他。但我開始感覺，阿叔的眼睛似乎老在大姊身上打轉；而只要他一來，大姊就變得很沉默，會避開他，拉著我去阿嬤的房間。

大姊始終沒對爸媽說出那天晚上的事，直到長大後我才明白，懂事的大姊是怕父母擔心，也怕以後阿叔不願意幫助家裡，默默承受了那些壓力和痛苦。

後來不知為何，阿叔不來了。多年後才從媽媽口中得知，有天阿叔來，竟要求媽媽，如果肯讓大姊跟他，借的錢就不用還了。媽媽一聽怒不可遏，破口大罵阿叔太無恥，並把他趕了出去。同時用最快的速度變賣物資，把欠的錢還清，斷了聯繫。

長大以後，我總是慶幸，還好那晚大姊懂得反抗，還好爸爸適時進來，那隻伸向棉被的魔爪終究沒得逞。這一段黯淡的記憶，偶爾會悠悠飄盪在時光深處。