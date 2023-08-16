郎英／老頑童，愛你喔

「開燈。亮一點。暗一點。關燈。」

「開燈。變白燈。白燈？白色燈？奇怪，怎麼不變了，被我玩壞了嗎？」

「我試試。『變顏色』。你看，變了。通關密語錯誤，難怪它不理你。」

兩個加起來快一百二十歲的人，各自坐在客廳一隅，對著燈泡座猛發號令，老公老婆聯手出擊，玩得不亦樂乎。這可愛的小東西，叫「語音智能燈座」，是我逛市場時淘寶尋來的，剛開始是被那長蛇管空心圓的古錐外貌吸引，後來發現靠聲控會發亮，好奇心爆發，直想帶回家。

返家後迫不及待地安插測試，一下子躺床上對它喊，一下子趴櫃前對它叫，這會兒覺得書房挺適合的，那會兒又想到微波爐旁更需要支援照明……為了找最適切的位置，我像隻花蝴蝶，在臥室、客廳、廚房和書房間不斷穿梭，最後決定請它在玄關蹲點，讓家人進門時不必再摸黑找電燈開關，只要動動嘴皮子就能迎來一室光明。

自從有了它，家，變得很有「溫度」，彷彿有人等門似的，扭轉門把的心情十分踏實，若把「開燈」指令換成「我回來了」，那就更有fu了。我將之取名為小U，相當聰明伶俐，因為別的智能燈泡還要連接Wi-Fi或App，它不用，USB頭隨插隨用，很得我這老人家的緣。散發晝光讓人覺得精神百倍，也能轉換黃光予人溫暖放鬆感覺，還能雙色交融、營造浪漫柔和氛圍；更貼心的是，它會在十五分鐘後自動熄燈，解決我經常忘記關燈的健忘症，也幫忙節能省電看緊荷包，真教人喜愛。

高貴不貴的它，不僅擄獲我的芳心，也成功征服百戰商場的老公，看他眉開眼笑、愛不釋手的模樣，有如喜獲心愛禮物的大孩子，容光煥發、神采奕奕，我不由自主地跟著興奮起來，兩人「開燈、關燈、笑聲」此起彼落，玩到有點失控，惹得在房間裡的孩子探頭關心，然後捧腹大笑拜託「小聲一點」。

小U這電燈泡，為家中帶來不少歡笑和生活情趣。我們兩個老頑童目前盤算著，客廳放一號U，臥室擺二號U，廚房三號U、書房四號U……暗號嘛，就「I love you」吧，敬請期待喔。