林月鳳／穿圍裙，可以！
兩個孫女上幼兒園後，園方舉辦許多活動，媳婦會傳來他們上台表演的各種造型照。
這次她們回老家，大孫女說她小班時演瓢蟲，中班演蝴蝶；還在念小班的小孫女搶著說她演海星，隨即拉著裙襬轉圈圈，直說希望下次能演公主。
一向喜歡穿褲裝的大孫女不以為然地聳聳肩膀，皺起鼻子說：「我才不喜歡穿裙子。」但仍興奮地邀我來看下回的演出，說這回她演的是灰姑娘裡的仙杜瑞拉。
啊，這孩子當上女主角了！接著我疑惑地問：「但那不也要穿裙子？」只見大孫女悠悠回答：「是演早期在打掃的仙杜瑞拉，她穿的是圍裙！」加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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