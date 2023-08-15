林月鳳／穿圍裙，可以！

聯合報／ 林月鳳（苗栗竹南）

兩個孫女上幼兒園後，園方舉辦許多活動，媳婦會傳來他們上台表演的各種造型照。

這次她們回老家，大孫女說她小班時演瓢蟲，中班演蝴蝶；還在念小班的小孫女搶著說她演海星，隨即拉著裙襬轉圈圈，直說希望下次能演公主。

一向喜歡穿褲裝的大孫女不以為然地聳聳肩膀，皺起鼻子說：「我才不喜歡穿裙子。」但仍興奮地邀我來看下回的演出，說這回她演的是灰姑娘裡的仙杜瑞拉。

啊，這孩子當上女主角了！接著我疑惑地問：「但那不也要穿裙子？」只見大孫女悠悠回答：「是演早期在打掃的仙杜瑞拉，她穿的是圍裙！」

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