梁純綉／愛到深處有叨念

四歲的外孫時銓決定要自行來外婆家借住一宿，不許爸媽同行。他的母親、我的大女兒，為孩子張羅了小棉被、小枕頭、玩具、故事書、蚊蟲藥膏等一大袋的家當，慎重地交給我並一一說明。離去前，她說：「媽，多給時銓補充溫開水，一定要讓他吃青菜；清晨空氣好，起床後帶他到戶外走走。」

同在現場當「聽眾」的二女兒突然大笑，說：「妳是『資淺媽媽』，居然在育有三子的『資深媽媽』面前下指導棋？妳以前常說媽很嘮叨，如『多喝水、多吃青菜、多運動』百說不厭；而今妳青出於藍，不只將之內化還反過來對媽叨念！」

她一時語塞，丟下一句：「妳以後當媽就知道了！」面對老二的「直言」與老大的「婆媽」，想起友人M。

M是汽車教練，每當要上班，他的母親就開口：「開車勿貪快，遵守紅綠燈，與大卡車保持安全距離。」M總覺得好笑，他母親不會開車，卻向汽車教練宣導交通安全規則！

上個月剛慶祝六十歲生日的M，近日忽然有感而發地說，一日他正要出門，母親又重複她的叮嚀，瞥見她佝僂身影，突然驚覺這位女士太可敬了，從烏黑髮絲到白髮皤皤，在茲念茲的就是兒子的安全；而自己已登甲子之齡，還可耳聞母親的關切，不是難得的幸福嗎？

是啊，愛到深處有叨念，您體會了嗎？