睡前與老公的談心時間，老公問我：「明天有什麼事嗎？」我在腦中快速review了一下to do list，回答：「沒特別的事，除了例行三餐和被你捉弄之外。」老公摟著我呵呵一笑，但各位看官知道這是哪門子的對話嗎？

睡前我們習慣確定一下隔日行程以決定起床的時間，在退休後有諸多空閒的日子裡，幽默又不甘寂寞的老公以捉弄我為樂，不是調皮地把我梳好的頭髮弄亂、就是把衣服上才綁好的蝴蝶結拉掉，或忽然從身後來個熊抱，並大言不慚地說：「老婆，妳別對我太癡迷，否則我就看不到自己的缺點了。」

明知我不喜歡兩人十指交扣的感覺（會讓我聯想到古代十指受勒的酷刑），他就非要這樣牽，總之花樣百百種，就以看我抗議跳腳為樂。

我故意取笑他那些行徑就像小男生在捉弄心儀的小女生，有夠幼稚，他卻冠冕堂皇地回應：「嘿嘿，我承認我就是喜歡捉弄妳。妳嘴上嫌我幼稚，其實心裡甜滋滋的，對吧？看看周遭有幾位人妻能贏得夫君這樣的捉弄呢？」

嗯，有夫如此，日子確實增添不少色彩，也已是無須寫在to do list上的平常事了。