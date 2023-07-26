自從爸爸年老得了失智症之後，我就常向朋友請教這方面的知識，希望能幫助爸爸，看看能否延緩些許他退化的速度。後來有朋友建議可以參加合唱團，我詢問輕度失智的爸爸和他那同樣失智的同學李伯伯，要不要結伴參加輕度失智症患者組成的合唱團，可惜他們沒有興趣，只好作罷。

爸爸心情好的時候，經常一邊做家事一邊唱歌，某天他在唱一首老歌，曲名是〈杜鵑花〉，我請爸爸教我唱，但他唱了幾句之後就忘了後面的歌詞，於是我找出歌譜，悄悄預備好錄音筆，看著歌譜和爸爸一起唱著：「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上……」同時偷偷把爸爸的歌聲錄下來。

現在爸爸已是中度失智症患者，在家中最愛唱的歌曲是〈何日君再來〉，不過他只記得第一段的歌詞，反覆唱著，雖然像跳針的唱片，依然笑得開心極了，還會得意地對我們說：「我唱得比鄧麗君還要好聽。」媽媽會在旁拍手鼓勵他繼續唱，於是爸爸快樂的歌聲便持續迴盪在家中，而我也不厭其煩地錄下那些片刻。

今年滿九十六歲的爸爸，還能活多久我不知道，只好先把他的歌聲錄下來，當爸爸有天上了天堂，至少我還能從錄音筆中聽到他的歌聲、回憶父女倆一起唱歌的快樂時光，這樣心底多少能得到一些安慰吧。