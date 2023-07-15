費心選擇服務到位、餐點精緻的餐廳來表示重視，是我家慶祝特殊節日的標準配備，直到那天在平價牛排館看到那一幕，我突然發現：幸福，其實可以很簡單。

懶得下廚的周末，問家人想吃什麼？「隨便」、「都可以」……正為這種有等於沒有的答案傷腦筋，想起附近一間連鎖牛排館總有滿滿人潮，著實好奇究竟有何吸引力，能在一級戰區多年屹立不搖，不如就趁當晚一探究竟。

點完餐，兒子到自助區盛湯倒飲料的空檔，我環視店內環境，被某一桌吸引住目光。那是穿著樸實整潔的四口之家，兩個看來應是小學中高年級的孩子在用餐過程中不時嘰嘰喳喳講話，父母也笑意盎然地邊用餐邊互動回應。在3C產品已成為生活必需品的今日，這是多美好溫馨的風景啊！

在服務人員送上餐點後，我們認真品嘗熱騰騰的美味，分析這間牛排館廣受好評的原因。就在外子滔滔不絕地講述他對肉質的見解時，只見那四口之家的小女兒拿出準備好的蛋糕，「祝你生日快樂、祝你生日快樂……」全家小聲地唱和，避免對其他顧客造成干擾。笑容滿溢的媽媽開心地許願、吹熄蠟燭、切下第一刀蛋糕……我的視線不自覺定格在這和諧的畫面。

我一直以為唯有氣派的環境、高檔的食材和令人倍感尊榮的服務才能表達對家人的愛與重視。眼前的這一幕卻讓我意識到，生活中的儀式感不一定要有華麗的包裝，對家人的關心和愛意也不一定要透過燈光美氣氛佳的場所才能表達。

憶起過去幾次不辭辛苦跨縣市吃大餐，趕在訂位保留時間內抵達的慌張，我想，是該將慶祝儀式的某些內容，由標配改為選配了。