小克／小克名字的故事

爸媽都是投筆從戎參加抗日與剿共的熱血青年。

民國三十六年，准尉老爸作戰負傷，在重慶醫院邂逅中尉護理長老媽，隨即戀愛論及婚嫁，但遭擁有車船的鹽米商姥爺反對，兩人便私下參加軍中集團結婚。

婚後局勢不穩，爸媽跟隨部隊移防南京，並將我生下。老媽原本要把我命名「天平」，希望動亂早日落幕，天下太平；但老爸卻將我命名為「小克」，因為他的同事都說我生得白胖，像早年最暢銷的《南京晚報》連載漫畫《小克日記》中的主角，一定要用這個名字。夫妻倆吵了好幾天，最後老媽爭不過老爸，但她仍喚我「天平」，似乎認為只要每天不斷呼喚，就可得到老天幫忙，讓天下太平。我常在跟老媽的對話中感受到她對家鄉的思念與牽掛，但人生何其無奈！

等到我可以抬頭，老爸找到一間英國相館，幫我拍了一張「龍抬頭」劇照寄給重慶姥爺報喜。沒過多久，姥爺差人送來二十兩黃金作為賀禮，也是給轉進台灣、此生可能永別的祝福。

我國小時，老媽發生頭部重創意外，雖救回一命，但有好幾年都在醫院療養。直到我退休後，有回老爸才告訴我，「黃金都花在你媽住院上頭。」姥爺贈金救了自家女兒一命，難道是冥冥中的安排？

老媽一直到八十六歲仙逝，我從未聽她喊我「小克」，真是固執又堅決，跟她當年從軍、嫁人一樣。也或許天下從未太平，她才要一直呼喚「天平」下去吧。