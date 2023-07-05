整理鞋櫃時驚訝地發現，今年至今一雙鞋都沒買。莫非幾年疫情下來已改變了我的購物慾，或到了覺得該斷捨離的年紀了？可能都有吧。

讀幼稚園時，記得有一年媽媽上台北辦事，回來時大手筆地幫我和姊姊各買了一雙紅色皮鞋過年穿。那可是還有人打赤腳的民國五十幾年，誰穿得了皮鞋，對眷村中的孩子們而言可是大事！當時我和姊姊興奮地穿著新鞋坐在客廳「展示」，旁邊圍了一圈玩伴，以豔羨的眼光朝見公主般地看著我們的小紅鞋。或許我就是從那時愛上了漂亮的鞋，慢慢成了一個鞋控，而且鞋櫃裡永遠有一雙紅色皮鞋。

讀書時省吃儉用把零用錢攢下來買喜歡的鞋，大學畢業後進入一間規模不小的美商公司，收入不錯，更是天經地義地買。我甚至曾當選公司「鞋后」，辦公桌下面疊滿鞋盒，一年買十幾雙是基本。

隨著歲月推移，美觀漸漸不再是買鞋的要件，舒適防滑才是首選。疫情期間待在家的時間長了許多，發現最常穿的僅是一雙室內拖鞋，出門多半為了運動或採買，一雙運動鞋足矣。這才發現生活原來可以這麼簡單！曾經出門前為了搭配衣服挑選鞋子，經常穿穿脫脫幾十分鐘，如今不假思索直接套上運動鞋或平底涼鞋就上路了。

人生的不同階段總有不同的想望和需求，邁入初老的我自然地走向簡單安全之途，但對於身材窈窕、面如桃花的年輕人，穿著高跟鞋搖曳生姿的曼妙步履，也依然令人賞心悅目。就是這樣不同年紀的風景，交織豐富了這人間吧。