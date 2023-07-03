陳心／香椿與椿象
有天和老公、女兒一起騎單車去新客家文化園區，在園區內欣賞花草、水池，老公突然把我拉住，往地上一看，原來是幾隻椿象，我脫口而出：「香椿。」父女倆為我的錯誤笑成一團。我是因幾天前吃過香椿炒飯才一時口誤，困窘之餘，想著可以讓平素上班上課壓力大的父女倆笑一笑，也是好事一樁。
一周後的某天早餐，我問女兒買來的香椿吐司好吃嗎？她促狹回：「椿象吐司！」並做出好噁心的表情，我們都笑了。看她一邊吃早餐一邊玩頭髮，我說：「妳不怕頭髮有香椿味呀？」她又說：「頭髮有椿象！」我們再次笑彎了腰。
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