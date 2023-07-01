呂家慧／一顆日本黑豆的學習

前天帶孩子去日式豬排店吃午餐，我的小菜包含一盤日本黑豆。女兒問我那是什麼？我告訴她是日本黑豆，「甜甜的，很好吃又營養，妳要吃吃看嗎？」女兒說好，「吃起來像紅豆！」我告訴她：「今天妳又嘗試了一樣新食物，很棒喔。」

這顆黑豆開啟我與女兒一段關於「勇於嘗試」的話題。我問女兒還記得之前在車上聽說書App的故事之一《找出你的興趣是什麼》繪本的內容嗎？「當然記得，在說森林舉辦一場動物才藝比賽，要選出最厲害的動物，許多動物都有一項拿手技能，只有狐狸不知道自己的興趣是什麼的故事。」

我接著問：「妳覺得怎樣可以找到自己的興趣呢？」她回答：「多參加不同的活動，親自體驗就能知道自己喜不喜歡。」我笑著點點頭，告訴她找到自己的興趣並不是容易的事，需要透過各式各樣的體驗，才能發現真正喜歡與不喜歡的事物。「就像妳今天品嘗了黑豆，才能知道它的滋味喔！」

父母帶著孩子體驗生活，就像給孩子不同的鑰匙，鼓勵他們去開啟不同的門；而我家女兒最近開啟並樂在其中的那扇門，是手作DIY！