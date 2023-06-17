南西／雨港的少女年代

「松田聖子！」、「中森明菜！」某堂日文課，老師提及這兩位代表日本1980年代的歌后，久違的名字映入眼簾當下，內心已起小小漣漪。

課後迫不及待上YouTube鍵入我的偶像中森明菜，片刻整個螢幕布滿其巔峰時期的精采演唱畫面。點進影片，演唱〈TATTOO〉時穿著迷你裙的性感迷人，另一首〈難破船〉彷若悲敘其真實感情的折磨傷痛。

熟悉的歌聲及日本歌手特有的舞蹈手勢，加上清純無辜表情，讓過往回憶似火車駛入黑暗隧道般，跨入另一時空……那是我的少女年代。

彼時，坊間書報攤就能買到《non-no》日文原版時裝雜誌，時下少女們可同步獲取日本流行資訊。相較《VOGUE》等歐美時尚雜誌在台灣創刊約二十幾年，《non-no》應可謂此類刊物引入台灣的老前輩，至今仍在台以原文版銷售。再則錄影帶租借的便利性，讓《八點全員集合》這類綜藝節目及戲劇等日式視聽娛樂也能普及大眾。

當年基隆車站附近店面，近乎皆為銷售舶來品的委託行。店內陳列商品大多為船員或專業跑單幫業者帶回之日本服飾、食品、成藥等等。好幾間專做外國船員生意的咖啡廳，時見店員滿臉笑容說著「莎喲娜拉」或「bye-bye」送客至門口，都已見怪不怪。港口城市特有的異國文化，也如雨港終年積累的濕氣一般，滲入當地人的日常。

這股風潮也帶至台灣演藝圈，歌手的造型及歌路風格大多模仿日本偶像。憶起與演唱〈往昔〉（翻唱自松田聖子的〈Only my love〉）一曲走紅的林慧萍在下課返家路上的偶遇。那天她身著電視上的打扮及妝容從我們旁邊急步走過，好奇心驅使之下，跟同學一路尾隨至基隆車站，見她走向客運站牌處。驚訝電視裡的偶像歌手也如同一般人排隊等車。時隔數十年，竟還能些許感受那青澀時期的幼稚興奮感。

回憶流轉到舊居小房間，看見四十年前正在凝視牆上偶像海報的天真少女，這景像鮮明到讓人抽離現實，彷彿與年少的自己同處一室，瞬間的溫暖交流讓人視線模糊……

往昔再也不復返。年齡增長雖豐厚人生閱歷，但感受餘生遞減，卻也令人悵然。不過正因為走過，以時光轉換而成的珍貴回憶，也才能有那般深刻的觸動。就像裝滿私藏影音帶的抽屜，只要一打開，專屬自己年代的美好往事，就會自動於腦海裡一幕幕播放……