陽氏萃恒／我的兒子，我驕傲

我不是好母親，但仍為養兒感到驕傲。

今年有單位舉薦我當模範母親，但我婉拒了，因為認為自己不配那四個字。作為三個兒子的媽，我常為養兒煩惱：頑皮搗蛋、爬上爬下、不愛讀書、無法溝通、頂嘴……日日為教養問題頭疼。雖然如此，但有時也自我感覺良好，「我的兒子，我驕傲」。

我很有自信我的兒子們長大後不會是壞人。我和我媽一樣，常告訴孩子們：「如果將來你做了壞事，好比吸毒入獄，我不會去看你。」讓他們明白一旦犯法就要承擔後果。

他們也不會是個媽寶，不會靠我生活，因為他們的媽沒能力，沒辦法給他們靠；他們知道我隻身從越南來台的過往，事事必須獨立，當然他們也得比照辦理。

實不相瞞，我還是個懶惰的母親。住在「男生宿舍」的我，比他們還不愛整理、還更會亂放東西，故而我從不干涉他們的房間，即便看起來像豬窩。往後若他們成家，思及自身的生活習慣，我也不打算與他們同住或幫忙帶孫。

以前我特別害怕過年的來到，對大掃除、準備拜拜的祭品與年菜等感到疲倦。今年春節，我向孩子們宣布：「媽老了，只能負責煮飯，剩下的打掃、整理、洗碗等，都是你們三個的事。」沒想到他們做得比我預想的更好，讓我對養兒感到欣慰。年假結束後，兩個哥哥到外地求學了，老么仍每天洗碗。看著清潔的流理台，我心中莫名感動。

以前看過一篇文章〈懶惰媽媽養出勤勞小孩〉，來台前，我是家中老三，洗碗永遠是我的工作，導致日後討厭洗碗。兒子受不了我的懶惰，只能自己動手了。不是什麼好母親的我，也為此感到驕傲。雖然不是什麼大事，而是每天會洗碗的小事。但維持完成很多件小事，就變成了大事。