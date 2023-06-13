伍華英／我的痠知道你的疼

小麗因耳下半邊臉頰腫痛，經牙科、耳鼻喉科幾番診察治療都未獲緩解，於是上網尋求援助，果然有位貴人從她的症狀描述中懷疑她是「顳顎關節炎」，建議她去找物理治療師檢查。

起初小麗半信半疑，沒想到透過多次的矯正療程，不僅臉頰的腫脹解除，連肩頸沉痾已久的痠痛也消失，甚至她那原本略駝的背，也顯得挺拔許多。我恭喜她病痛終於解除，她則以過來人的身分提醒我要隨時保持良好姿勢。

這陣子我也因為有輕微脊椎滑脫現象，經常出入醫院做復健，才發現「世上苦人多」啊！

儘管每個走進來的患者，傷病處都不一樣，不過復健的流程倒是大同小異，先熱敷、再牽引，最後做電療，有些則須復健師做個別推拿與按摩。

三、四十分的「修護」，全身得到放鬆，若這樣就能完全根治該多好，偏偏醫生說有些嚴重的痠麻痛除非開刀，否則復健只是一種暫時舒緩罷了。於是，當我看見有些穿著工作服、剛下班就來這裡報到的工人，想到他們一邊做粗活一邊又得忍受肌肉痠痛，不禁為他們的復健之路感到悲觀。

不過，對於那些坐著輪椅的重度患者，從手部的抓握到腳步的行走，都得像幼兒般重新學習，他們的復健過程又有多少的煎熬和汗水啊？

也曾看見滿頭白髮、身上穿著矯正鐵衣的老先生，顫微微地撐著約略二、三十歲疑似腦麻的孩子，正沿著長廊扶手蹣跚學步。我難忍鼻酸，不敢想像這位父親還能為孩子撐多久？

某一天，一位婦人來到復健室就直喊昨晚手臂痠到睡不著覺，像是抱怨又像小孩討拍似的嘟噥個不停，只見復健師用理解的態度邊聽她訴苦，邊為她塗上凝膠，並用儀器在她手臂上緩緩滾動，婦人才逐漸安靜，想來心情是被安撫了。

既然人類演化成直立行走的動物，就得有與地心引力相抗衡的準備，以脊椎為軸，頭頸四肢得以靈活運作，若任其軟趴或操之過度，可能就會造成某些部位的不適。所以，日常的覺察很要緊，當身體發出警訊就要儘早調整修復。肯好好愛惜上天借我們使用的這副軀體，才有希望迎向豐富精采的人生！