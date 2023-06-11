鄭雪芬／企鵝是從哪裡來的？
小孫兒鴻鴻每天出門上幼幼班，別的東西忘了無所謂，但陪讀的小企鵝一定要帶著。
背著小書包的絨毛小企鵝，放在掌心，放在案頭，隨時隨地像是鴻鴻的護身符，真是可愛。
這天鴻鴻問我：「奶奶，妳知道企鵝是從哪裡來的嗎？」太好了，小傢伙也有了求知慾，我告訴他：「企鵝是從南極來的啊。」如果他問我南極在哪裡，我得好好帶他看看地球儀。不料鴻鴻搖頭：「企鵝不是從南極來的。」
「那不然企鵝從哪裡來？」
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