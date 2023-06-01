珍妮佛／謝謝老闆的自作主張

上周我到傳統市場買水果時，因為怕芭樂壓壞其他蔬菜，便將推車裡買好的幾袋菜取出，把沉重的芭樂放進推車底部，再擺回其他蔬菜。

到家整理時發現少了一大袋菜，顯然是在重新擺放的過程中遺漏在水果攤了。由於無法百分百確定，也感覺失而復得的機率並不高，雖然頗為心疼，也只能算了。

今天又到水果攤，挑選小番茄時順便向老闆問起上周有沒有發現一袋菜？老闆恍然大悟地說：「啊，原來是妳的！我還特地比較晚收攤，看會不會有客人來找，後來因為沒人來，我就送去○○育幼院，要謝謝妳給孩子們加菜耶！」

原來善良的老闆會將收攤後沒賣完的水果送至附近一間育幼院。老闆繼續說：「因為不知道是誰的，我就自作主張了，拍謝啦！」還說今天就不收我水果的錢了。我趕緊嚴正拒絕老闆的提議，只欣然接受他去掉零頭的好意。

知道這袋遺失菜的去向，心中的烏雲終於散開，更感恩、讚嘆老闆的自作主張。

原本丟失了菜滿是自責和可惜，突然變成了一件還不錯的事，也因此知道了老闆每日的善行，讓我對「人間處處有溫情」更是有感；藉由老闆的愛心，我等於間接做了一件好事，儘管微不足道，仍充滿了行善的快樂。