楊璧華／紙鈔請丟……

一歲半的外孫正值好奇又好動的年紀，只要隨他爸媽回台南，外子一定先把家裡的剪刀等尖銳物品收起來，櫥櫃手把用繩子綁好，桌子邊角用布包好，避免外孫受傷。沒料到小屁孩還是有辦法把繩結解開，櫃內物品一一被翻出丟在地上，然後一邊得意地笑、一邊拍拍手要綁結的阿公掌聲鼓勵。逼得他阿公只得上網學習綁童軍繩結，防止小屁孩搞怪。

不能開櫃子的外孫，目標轉向阿嬤的後背包。只要我買菜回來背包忘了收，他就屁顛屁顛地跑向背包，玩起「他丟大人撿」的遊戲。本以為包包內沒有危險物品就隨他玩，豈料他翻到皮夾時竟把紙鈔一張張抽出來丟到垃圾桶。他老爸見狀一個箭步衝過去撿起來，對著小屁孩正色教導：「這是紙鈔耶！不能丟垃圾桶，請丟回收桶。」等等！紙鈔是用來花的，不是用來丟的吧？真的敗給這對父子了！