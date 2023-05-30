諶淑婷／爸媽在教小孩使用暴力

有時我會和孩子聊起自己的「被體罰」經驗，例如媽媽在冰箱上放了一排「兇器」，家裡三個小孩，不管誰犯錯，另外兩個孩子一定會被牽連，一起挨打。忙碌的媽媽當時用這個方式讓我們互相制衡，也彼此敵視，什麼手足情深兄友弟恭，在棍子揮動的陰影之下全部消失。

除了在家裡挨打，到學校也會被打，在那個年代，老師有各種理由打學生，成績不好只是最基本的理由，服儀不整、太晚進教室、上課態度不佳，都能成為被打的理由。

2006年學校禁止體罰後，自然少不了各種哀號，「不能打怎麼教」、「現在學生都無法無天」、「應該立法禁止學生打老師」，那些抱怨與批評有多離譜都沒關係，至少法律先行，教育者的觀念就有機會跟上；十七年後的今天，學生都知道，在學校裡被老師打是一件不可以發生的事。

回到家裡呢？這幾個月，《民法》中「家長懲戒權」的修法討論，引起了社會大眾注意，不同教養觀念的家長也在網路論戰，就如同五年前反同公投爭議到最高點時，各種不可思議、讓人瞠目結舌的體罰教養觀念，也積極大肆宣傳，讓我感到十分震撼。

例如，有些家庭相信「杖打（Spank）」可樹立父母權威，讓孩子能快速學習順從指令，有效約束孩子的不當行為，並建立家庭秩序。這一派家長堅持，自己的孩子即便被打，仍深知自己被愛，身體的疼痛不會讓孩子痛苦，父母過於疏忽和放縱才會。

所以他們相信，打孩子不叫體罰，而是糾正與導回；所以父母打孩子時平心靜氣，孩子被打完後會心情愉快地感謝父母，親子關係只會更加親密。這些家長表示，自己的孩子說：「小孩本來就不可能『用講的』。」、「誰說打孩子屁股就是不愛孩子？」、「為什麼父母不能用自己的方式管教小孩？」

最讓我感到驚駭的是，有被家長體罰的孩子認為「兒童的人權很重要沒錯，父母的人權也很重要」，確實人權是不分年紀、族群與性別都該擁有，但父母維護人權的方式是對孩子施加暴力嗎？難道兒童可以為了自己的人權，也打父母屁股？

也有人振振有詞說，台灣已經有《兒少保護法》、《家暴法》，何必堅持拿掉《民法》賦予父母的懲戒權？但從事兒少保護的社工告訴我，許多長期體罰孩子的家長，管教狀況糟糕到被鄰居或老師通報，往往會聲明自己有「懲戒權」，無視自己早已超出合理教養的範圍，直到某次「失手」，令孩子重傷或死亡，才能讓這些家長不得不停手。

每當談起不打小孩，那些打小孩的成人，就會批評以後台灣兒童都會被寵到變流氓，好像所有社會問題矛頭都該由努力和孩子好好說話、相信溝通能取代打罵的家長負責；但許多新聞報導一再證實，那些造成社會問題的青少年或成人犯罪者，往往都有一個充滿傷痛的童年，成長於嚴重體罰家庭、親子關係破裂，引發暴力的負面循環。

在孩子出生前，我就堅定自己絕對不會以責打的方式管教孩子，父母的角色是引導、陪伴與支持，讓孩子知道沒有人可以「以愛為名」施加暴力；盡可能避免孩子處於暴力的環境是家長的責任，這也是我們選擇自學的原因之一，我不希望孩子被學校某位不適任教師辱罵或冷暴力傷害。我從來不覺得那些傷害孩子的成人，是為了孩子好，他們只是對自己放縱與過度寬容，以為「不同的家庭教養觀念都值得尊重」，大錯特錯，沒有任何一個對他人施加暴力的人值得尊重，無論他的身分是家長、老師或任何人，暴力就是傷害別人，如此而已，在校園內不可以，校園之外，更不可以！

我九歲的兒子從來沒有被誰打過，當他知道有些父母認為體罰是在教育孩子時，他問：「那些爸媽在教小孩使用暴力嗎？」看來沒有被打過的孩子的頭腦，真的比那些堅持要打孩子的成人更清晰有邏輯！