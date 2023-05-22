阿帝到我們家照顧婆婆已逾兩年，初見面時，陌生的雙方將締造一段不知相處時間短長、關係又會如何轉化的未來，著實令人忐忑又期待。

阿帝聰慧靈巧，交代她的事項幾乎件件圓滿完成，遇事又懂得理線頭，總能有完滿的結果。有時遇到婆婆瞬間湧上的脾氣，她總會弄清楚氣流來處，語言不通就夾帶動作表情演繹一番，再有爭議就求助於我；幾次幫她倆釐清來龍去脈，化解誤會的功臣還有Google翻譯，我更因此學會了幾個常用的印尼詞彙。

為了快速加強阿帝與婆婆的溝通，我幾乎都用閩南語與阿帝聊天，久而久之，阿帝對閩南語也愈來愈熟悉。

逢年過節時，家中人數一下子增多，家務自然跟著增加。為了應景，我們教阿帝一些台式料理的訣竅和台灣重要的節慶習俗；面對各種文化差異，很有求知慾的阿帝總會主動詢問「是什麼」及「為什麼」。

每個星期會有不同的家族成員自外地返鄉探望婆婆，同時教阿帝各種阿嬤喜歡的料理，她會依樣畫葫蘆做給婆婆吃。由於阿帝因信仰之故不吃豬肉，家裡隨之少買豬肉，有時婆婆表示想吃豬，阿帝仍會去市場買肉回來煮給婆婆吃。

後來我發現阿帝在料理過程中會使用工具避免讓雙手直接觸碰豬肉，此後若有需要煮食豬肉時，我便主動掌廚。在大大小小的互動中，我們建立的關係，除了主僱之外，或似朋友，或似家人，親朋鄰居總說我們很幸運能遇到阿帝，除了幸運，我相信雙方的努力是創造良好關係的主因。

還記得阿帝到我們家的第一天，我和女兒便領著她認識環境。由於為婆婆料理三餐是我們最重視的事項，於是我們先介紹給阿帝認識的是冰箱裡的內容物、各隔層的功能，瓦斯爐、廚具的使用；接著介紹婆婆日常坐臥行止之處，必得保持安全清潔的狀態。

先將大方向掌握好，其他細節再慢慢磨合，甚至直到現在，我們仍持續不斷地相互理解與學習。

我十分感謝上天賜給我們這位有緣人，只要阿帝在，未來的日子裡，我相信她會一直盡心協助我們。我們也會好好達成照顧自家長輩的責任，阿帝則是我們家的「神隊友」。