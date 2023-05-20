章有慈／我失去價值了嗎？

從詩人羅智成的講座會場出來，覺得很亢奮。很餓、很渴，很想吃點什麼、喝點什麼。信步走進速食店，一反常態點了漢堡套餐，內含五十歲以後就不敢碰的冰可樂與炸薯條，這些是我二十歲時很喜歡也很敢吃的東西。

我環顧四周，覺得自己跟他們一樣年輕。心中有很多待辦事項，日子應該不會再昏沉了，我暗忖。

坦白講，自從過年前看了人人稱頌、據說已創十五億美元票房，不老男神湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士2：獨行俠》後，我就開始悵然、昏沉了好幾周。一個人時會想：「啊，我已失去了價值！」

對於這部電影，除了眾人驚嘆演技、特效、六十歲之人有三十歲的體格之外，也有人說「重溫舊夢啊」，自己青春年少時亦慷慨激昂，踏上人生的冒險旅程，中年後終究要面對世代交替的無奈、升不了官的蔑視……但是，「最後，看吧，薑還是老的辣，年輕人們最終還是要靠老將Maverick帶領大家勝利歸來，這個永遠的英雄……」

尤其是湯姆克魯斯還學會開戰鬥機，更別說巨額收入，保鑣愈請愈多。而一樣年紀的我，退休了，放下自己出色的職場特技，眼睜睜看著年輕人玩特技，多麼惆悵。

聽羅智成的演講，他因為研究《聊齋誌異》的蒲松齡，寫出長詩〈鬼雨書院〉；接著研究更多古人，推出《諸子之書》；再研究外國的人與書，又開啟「故事雲」系列，在一個又一個的場景中，以中外文學故事如《木偶奇遇記》、《追憶似水年華》來發展敘事詩，進而進入劇本的發展。大量閱讀、遊歷之後，絢麗作品源源不斷。

接觸一個個過去未接觸的領域，是很新鮮、遼闊的。仔細想想，其實退休之後，我也到處閱歷與經歷，學習繪畫、歌唱、英語、日語，一點也沒對不起自己的第三人生呀……

想到這裡，我豁然開朗，心為之放寬。放下過去，探索未知，體驗新鮮經驗……我也很棒呀，哪裡需要惆悵！