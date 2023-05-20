幾天前幫兩歲的女兒報名了親子班的捏塑課程，這星期的主題是「恐龍」，所以上圖書館借了一本介紹恐龍的繪本，想讓女兒先認識恐龍的長相和種類。

睡前和女兒聊天，順口幫女兒複習：「有翅膀的恐龍，叫作翼龍喔！」女兒跟著複誦：「翼龍！」正想問她還有什麼龍？女兒已迫不及待地喊出：「二龍、三龍！」時間暫停了一秒，我和先生大笑出來，女兒不懂我們為什麼笑，但也跟著咯咯憨笑著。

寶貝啊，以妳兩歲的年紀就懂舉一反三，媽媽是不是該為妳感到開心驕傲呢？