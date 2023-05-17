最近迷上了鑽石畫的手作DIY，這是一種將人工鑽石依照畫布上的數字，一顆一顆黏貼而成的畫作，費時又費工，卻能讓人磨練耐心與美感。只要工作煩悶不順時，我就會將自己投身到鑽石畫中，給自己一點靜謐時光。

某次我貼完一個編號，約莫有百來顆吧，半途發現竟然全看錯了，貼成錯誤的色號。當下真是又急又氣，因為鑽石一旦沾上膠就很難移除；情急之下我用手指一顆一顆地拔，但平日不留指甲的我，沒摳幾顆，指甲就滲出血來，心灰意冷之餘便擱置一旁。

過了幾日，有個鄰居孩子來作客，瞧見被我放置一旁的畫布，對著半成品就是一頓猛誇，或許是沒見過閃亮亮的畫，他特別開心地頻頻詢問我何時要完成，他要再來看。

也許是成人都長大太久了，習慣了實質的批判，忘了如何從微小處找到讚美。在各式各樣的情況下，只要有一點錯誤與挫折，便只看到那些「不好之處」，旁人不是批評你做錯了，就是用所謂「大人的方式」告訴你，錯了就重來，換一張新的吧！但孩子卻想得很單純，這張畫明明很美，為什麼要放棄？色號與設定的不一樣又有什麼關係？

鄰居孩子的話讓我轉了念，就此打住有些可惜，於是那晚我花了五個小時，用鑷子將色號不同的鑽取下，又花了一周完成那張作品，並送給那位「小知音」。看他喜不自勝的樣子，我體會到了一種截然不同的快樂與滿足。