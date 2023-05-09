八年前決定搬回台灣照顧母親，讓獨子留在美國就業，我的掛心與糾結就沒停過。

離開美國前，我和外子賣了房子，什麼都沒留給兒子，希望他能獨立；但他在餐飲業奮鬥了幾年，連想擁有一輛快餐車的夢都無法實現，情緒低落，有憂鬱傾向，不願施打疫苗。我毅然決定在疫情最嚴峻時，從台灣飛去看他，讓他知道媽媽的關心從未稍減。

以往赴美探望兒子，我都住在友人家，來去匆匆，連他租屋在哪都沒看過，約他見面吃飯，也僅短短兩三個小時；這次他主動邀我同住，並把臥室讓出來，讓我受寵若驚。一個半月裡，我每日為他準備餐食，身為廚師的他也為我煮了幾頓拿手菜，尤其是我思念不已的烤豬肋排。母子倆都非常珍惜這難得的共餐時光。

為了省錢，兒子原本打算把租處退掉，住到車上，經我仔細分析、討論後，他不但決定續租，還同意去打疫苗；至於他想買餐車創業，我陪他一起尋尋覓覓，找到一輛近全新且價格合理的餐車，終於可以一圓餐車夢。

兒子沒有兄弟姊妹，我們又忙著工作，他的朋友不多。幸好他有一位朋友Ken邀他一同租下一棟房子，分擔房租，彼此也有伴。我當面感謝Ken這幾年對兒子的照顧，赴美之前擔心的這幾件事，都圓滿解決了。

回程連同等機、轉機，花了三十八個小時才回到台灣，再經過住旅館隔離十四天與自主管理七天，終於睡回自己的床上。疫情影響了全世界，卻給了我們母子一個半月朝夕相處、深深感受到彼此愛的機會。