梁純綉／媳婦進門，獲利多多

好友G喜孜孜說：「想不到兩個媳婦進門，不只讓我重溫夫妻的甜蜜，一向懶於做家事的兒子也變勤快了。」怎麼回事呢？

G解釋，每當用餐時，二兒子總是殷勤地幫二媳婦夾菜，大兒子則只顧自己飯碗；一段時間後，不知是老大見賢思齊，還是大媳婦有所抗議，大兒子也開始為太座夾菜。餐桌上常目睹「有酒食老婆饌」的畫面，但這畫面並不包括她這個老太婆。

有一回，G烤了羊排，羊排剛上桌，她老公竟一馬當先，夾了盤中最大塊的羊排給她；G事後詢問先生：「你一向都不幫我夾菜，此番為何獻殷勤？」老公淡定地回答：「妳生的兒子都不為妳夾菜，他們的老子只好動手了。」G說當下覺得這樣的回答很好笑，又不禁眼眶濕潤。

G又道，上個月全家到士林官邸賞花，兩對小夫妻手牽手，一路說說笑笑，她和老公則維持平素習慣──各看各的，各走各的，有如路人甲與路人乙。走著走著，忽然一雙巨手握住她，原來是老公！當下她「老鹿亂撞」，唉呀，上一回牽手是什麼時候？少說也有半甲子了吧！這下不問緣由了，靜靜享受兩雙粗糙老手相握的溫暖。

當G提及媳婦進門後，向來遠庖廚的兒子不只飯後洗碗，且幫忙拖地時，更是一臉興奮，直誇還是媳婦教夫有方。

木訥的老公與懶於親近家務的兒子，如今因媳婦進門，懂得用行動表達關愛，難怪G春風滿面。