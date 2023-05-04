宗怡／未求回報的助人行動

婆婆住的社區獨居老人愈來愈多，經常可見不同的故事。

一日外子巧遇跟婆婆住在同層樓二十多年的劉媽媽正欲開鎖進門，但當一小時後外子要搭電梯返家，發現八十多歲的劉媽媽還在開鎖，覺得不太對勁，注意到她拿的是開信箱的小鑰匙。外子好意與劉媽媽在外的子女們聯繫，他們才發現自家媽媽已有失智前兆，並決定輪流回家陪住。

而我每天傍晚會陪婆婆在社區中庭散步，常遇到王媽媽一手拄著雨傘當拐杖，一手拎著包覆在紅色塑膠袋內的便當走回家。若正面相遇，打招呼時，近九十歲的王媽媽總會提及巷口的自助餐很實惠，三樣菜加一碗澆上滷汁的白飯只要三十元；有些困惑的我，有回買便當時向老闆提及此事，善良的老闆說，他看瘦弱的王媽媽每天都來買飯，而且只買易嚼食的麻婆豆腐、番茄炒蛋等菜色，想必是牙口不好又無人照料，故意只收佛心價。

一位朋友與高齡的母親也住在附近，她母親身體硬朗，但記性不好，出門常忘記帶鑰匙；但朋友得賺錢養家，無法整日陪伴，還好社區有間相熟的鎖店，便請鎖匠多打一副備用鎖匙寄放，當她母親健忘的毛病又犯時，就直接去鎖店領鑰匙。

曾在報導中看到國外及台灣陸續有「時間銀行」，人們把有餘力擔任志工的時間輸入系統，等到將來自己需要旁人協助時，就能將額度「提領」出來使用；雖然外子、便當店和鎖店老闆不見得知道此事，但他們協助獨老的行為，沒有寄望回報，顯得更加溫暖。我相信，老天爺自會登錄在雲端，日後冥冥回報。