徐子耘／散策
上高地又被稱為神降地，傳說這裡是神的故鄉。
剛從巴士下車，清冷的空氣撲面而來，別於都市，眾人散發輕快且愉悅的氛圍。從巴士總站徒步一小段抵達河童橋，橋下梓川的水是周圍群山匯聚的融雪，將腳泡進去不到一分鐘便覺寒冷刺痛。
逛書店
面對穗高連峰，我們只是普通遊客，即便不抵山巔，都深受吸引。沿梓川散步至明神池，獼猴在喬木枝條上啃食新葉與嫩芽，兩側是高度及膝的日本矮竹，它們遮蔽了土壤，也遮蔽了動物行蹤。
矮竹在視線內不斷延伸，像無聊日常，我幻想某個事件會打破規律，前方兩尺的低草窸窣，一隻日本獾探出半截身體。牠是否在遠處就嗅到我的汗水，卻毫不在意呢？我們四目相交，誰也不敢大口呼吸，深怕驚擾對方。下一秒，牠縮回牠的矮竹叢林，我得以找回呼吸。
短暫的相遇是獨特、深刻久遠的記憶，讓我相信此處有神，神在。
