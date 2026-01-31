有幾個瞬間，我意識到我已經長大了，其中一個是我在租屋處玩遊戲的時刻。一關過完就是下一關，不用等一起奮鬥的家人，累了就能存檔休息。原來玩遊戲可以這麼自由，到吃飯時間也不會有人說「先暫停一下」，不知不覺從白天玩到黑夜。

這樣全心投入帶來的體驗異於從前，我讀著遊戲裡的文字，一步步走下去，畫面投影在牆上，配樂磅礴好比電影開場，我操縱角色走在山谷的汩汩溪流間。如此的沉醉也是有可能的，小時候讀不懂沒有翻譯的作品，對那時的我來說，重要的是有趣和刺激。此外，那時對於遊戲作為故事媒介的意識還比較薄弱，但現在每個遊戲都被我當作一個故事仔細閱讀。

享受的同時，我也發現原來自己這麼孤獨。以前每個周末都到阿嬤家和表哥玩最新的遊戲片，一起挑戰破關，如今我們卻連一個共同話題也想不出來。

我想，看待這世界的方式有很多種，我會在遊戲裡慢慢挖掘，期待攻破最後一關的那天。