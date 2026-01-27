瞿欣怡／無所不在的萬物黑洞

宇宙中有個神祕的「萬物黑洞」，無聲無息吸走各種匪夷所思的日常用品。

比如襪子黑洞。襪子這種東西，成雙買回來，成雙穿著，成雙洗好，成雙收好，可是要不了多久，放襪子的抽屜裡，就會跑出好幾只落單的襪子，孤零零躺在那裡。最後只好同樣的襪子買兩雙，被黑洞吃掉一兩只也無所謂。更奇怪的是，我家餐椅椅腳上，綁了四只小襪子防噪，不知為何掉了一只，怎麼樣也找不到，黑洞也太貪心。

我家還有「筷子黑洞」。我常常在買筷子，每過一段時間，筷子就不夠用，筷子好像愈用愈少。我以為是錯覺，直到從越南買了兩把非常漂亮的鑲花木筷，總共十二雙，用著用著，最後只剩下兩雙。太奇怪了，這種筷子不會帶出門，也不可能丟掉，也不在流理台後面，真的平白無故不見了。

另一個比較不常見的是「眼鏡黑洞」。不是出門前找不到眼鏡那種稀鬆平常的事，而是某次我配了一副昂貴的鈦合金眼鏡，驗光師多送我一副便宜的眼鏡，雖然不好看又很重，反正免費，不拿白不拿。沒想到鈦合金眼鏡才戴了三天，竟然也不見了！接下來好幾年，我都戴著又重又醜又夾耳朵的免費眼鏡。

讓人感到驚悚的是「護照黑洞」。護照這麼重要的證件，一定要好好收在抽屜，這種常識我還是有的。前陣子要去日本，出發前兩天打包，準備把護照拿出來，它竟然不在證件抽屜！到底去了哪裡？

家裡的黑洞尚能解決，最可怕的是「移動式黑洞」，比如「信用卡黑洞」。有次好端端坐在家裡，接到電話，請我去某百貨公司超市領信用卡。我堅持信用卡沒掉，直到對方念出撿到的時間地點與簽名，我才發現卡片真的掉了。衝去領卡時，店員好整以暇拿出一大疊信用卡，挑出我的那一張，遞給我。我直直盯著那疊卡片，內心無比安慰，原來，大家都會把信用卡搞丟，真是太好了。

不過把信用卡找回來這種好事不常發生，我皮夾裡的卡片三不五時會少一張，卻從來沒有被盜刷，我也不報失了，還得多花錢。反正它不是不見，而是掉進萬物黑洞。

人生至此，我已經被萬物黑洞訓練得莊敬自強，處變不驚，沒有什麼可以嚇到我了！