教室最近出現不少螞蟻，學生問我如何處理，我回答：「牠們沒傷害我們，先盡可能掃離教室，我們再來整理。」話才說完，童年往事便像水底沉睡的蓮花，被輕輕喚醒，在心湖裡重新浮現。

老家通往二樓階梯底部的牆上，某日出現了一個微小的坑洞，僅數日便聚集了多隻螞蟻。在我記憶中，從未見過慈悲的父母對牠們根除抹滅，年幼的我常獨自在角落做生態觀察。

螞蟻極為靈活，若地板掉落食物屑，牠們必將奮力背起，並且迅速回到蟻穴中。我曾因擔憂螞蟻安危，悄悄為其布施食物。但內心深知在家中飼養蟻群其實並不合理，故也不敢張揚。

我發現螞蟻懂得合作的道理，落下的食物體積如果過大，牠們通常會兩隻或更多隻一起搬運；若發現了死亡的同伴，螞蟻也會進行搬移。查詢資料後我才了解：部分發展成熟的蟻窩中，工蟻會擔任類似送葬者的角色，可能會讓屍體遠離巢穴，也可能選擇移回巢室內處理。

螞蟻之間亦有能力差異。我曾用手指將一群螞蟻圍起，想探查牠們的反應。大多數的螞蟻都在我的手裡不斷繞圈，碰到指頭便掉頭繼續迷走；但也有少數螞蟻遇上阻攔時，會嘗試慢慢攀上指頭，順利離開我設下的限制。

猶記得大學時修習教育課程，教授曾發下空白紙張，要求我們先畫個邊框再自由繪圖。我以為要展示才華，便使出渾身解數，在紙上盛開數朵清雅之花，教授卻僅微笑問道：「你們的畫作有超出自己設定的界線嗎？」那一刻，我感到自己宛如孩提時觀察的螞蟻。

我又想起莊子曾提及的蝸角之爭：蝸牛的兩隻小角上分屬兩國，為了極微小的地盤經常發動戰爭，導致死傷無數。我恍然覺得許多爭鬥都源於對界線的執著，從微觀到宏觀，其實都透著同樣的荒謬與可笑。

微觀的螞蟻、紙上的界線、蝸角之爭的荒謬，無一不是生命的呈現與意義。許多細小的體悟在心底慢慢聚起，再如同一朵蓮花緩緩綻開，幽微的香氣填滿心湖，如今我已能停留在這份靜謐裡，愈覺自在灑脫。