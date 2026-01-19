迷上吉娃娃的那一刻，是大量瀏覽貼文後的偶然巧合。短影音的時代，可愛小狗也稱王作主，螢幕裡的小鼻子小眼睛，粉色舌頭偶爾外吐，長毛、短毛，蘋果頭、鹿頭……雲端閱狗無數後，我更加鍾愛這類小狗略微浮腫的眼神。

尤其在宛若潛水的研究生日常，陽光的韻律趕不上換氣節奏，挑燈苦讀找學術位置，起起落落又再次落落落，下墜到底；也到底有什麼意義？對於文學、對於未來，甚至對於一頓飯。

敏感多疑，文學研究生也是某種吉娃娃吧。

因此小狗，第一次我在網路碰見你失焦的視線時，圓滾滾的黑眼珠半張不開，惺忪扭頭，呼嚕叫聲鑽過螢幕，抵達我所在的深夜和疲累，心底湧出的快樂竟是握緊拳頭這樣，感覺踏實且自然。往後演算法不斷推薦各種吉娃娃動態，有些溫馴親人，有些緊張好動，一張張都被我加入精選相冊，蓋好一座小狗樂園，意外之喜在社群頁面落地生根。

我與吉娃娃的過去、現在，還有可預想的種種迷因未來，散播歡笑的小小勇士，明天也請讓我為你按下一個讚！