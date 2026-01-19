海德薇／他是空軍新聞官

我是先讀了王大哥寫的書，透過文字認識他，才經由朋友介紹約訪到本人的。王大哥小時候調皮，長大了依然活潑，在空軍總部擔任新聞官根本如魚得水。他說，名片上寫的是「公共事務」，實際工作內容更像是媒體公關，要和記者打交道、寫新聞稿、辦記者會，適合他這種愛聊天，處事圓融有彈性，同時又能在壓力下扛住理智的人。

為了和媒體維持良好互動，多年來王大哥練就一身本領，既能以軍人語言向內部交代，也能用媒體語言對外溝通。他遇過一位難搞的男記者，不順他的意就到處找長官投訴，或是在社群媒體開罵，誰遇到誰頭痛，然而他卻覺得對方很有意思，像是容易玻璃心的青少年，於是便用對待朋友的方式，先聽對方發洩一頓，再慢慢進行資訊交流，形成微妙又互相幫忙的友誼。

每當重大飛行意外發生，新聞官必須在兩小時內發出三則新聞稿，第一則短短幾十字，說明時間、地點和機種；第二則新聞稿補充事發細節；到了第三則，則交代後續處置與搜救狀況，並安排基地發言人出面，讓媒體有畫面可播。倘若第一時間沒有發布消息，新聞官電話就會被打爆，網路謠言滿天飛，反而更麻煩。矛盾的是，若說得太多，又可能會傷害當事人、家屬甚或整個單位。所以新聞官每天踩的，就是這條模糊又細緻的界線。總希望新聞翻篇後，人情留一線，日後好相見。

王大哥表示，新聞官的「最痛苦」是情緒沒有緩衝時間，必須將自己的心情擺在最後。無論是讓人臉紅心跳的桃色糾紛，使人義憤填膺的霸凌事件，抑或悲痛欲絕的光點消失，倘若新聞官在面臨事件時情緒先潰堤，那後面所有流程都會開天窗，無論對家屬、對部隊來說，都沒有人承受得起。

他說，如果要替軍中新聞官下一個註腳，大概是這樣吧：新聞官的工作表面是在管新聞，其實是儘量保護人，保護還活著的人，也保護已經不在的人。在一個習慣把軍人當成符號的社會裡，新聞官每天在做的，就是提醒大家制服裡面裝的，仍然是一個個有故事、會犯錯，也會害怕的普通人。