小麗居服員／阿嬤拒絕男居服的理由，和我想的不一樣

最近出國幾天，服務的個案由同事代班。回來後，我習慣性地關心個案：「和代班同事相處得還好嗎？」聽到大家都說「很好」，心裡也跟著覺得「很好」。

其中，有位阿嬤特別提起一件小事。她說，公司原本安排一位男性居服員協助，但她婉拒了，理由是「我想請居服員幫我洗澡，男性可能不太方便」。不過，事實上，阿嬤當天不需要洗澡。

我笑著說：「阿嬤，下次其實可以直接說喔，如果不想要男居服來，誠實表達沒關係，很多長輩也會有這樣的考量，公司能理解的。」

沒想到，阿嬤接下來說的話，讓我愣住了。

她說：「我的想法跟妳不一樣。我不想讓公司覺得我對男居服有偏見。大家出來賺錢都不容易，如果我直接拒絕男生，公司以後都不請男居服了，這樣對他們不好。」

她這麼一說，我心裡頓了一下。我一直覺得阿嬤拒絕男居服很正常，沒什麼需要顧慮的，況且對方沒工作，跟我有什麼關係？沒想到阿嬤在接受服務的同時，竟還設身處地為他人著想，顧慮到整個產業裡每個工作者的處境，讓我看見另一層溫柔。