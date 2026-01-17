梁純綉／仍想LINE著你

王老師是女兒國二的導師兼數學老師，她授課與帶班皆嚴謹。然而在她的眼裡，沒有哪個孩子是「問題學生」，每一個孩子都有其亮點。

班上有位同學是俗稱的「過動兒」。午休時，大家安靜休息，他不是用腳踢前方同學的椅子，就是拿尺刮書桌，或刻意打嗝製造聲音。

王老師知道他精力旺盛，午休對他而言是「折磨」，於是和他討論該如何讓自己靜下來，他的回答是：「打掃廁所。」她答應了他。

據說，這位男同學喜歡聆聽水流聲，可以讓他靜心且專注。由於有了他在午間打掃，班上負責的男廁特別乾淨。

M是女兒班上的班長，聰慧伶俐、成績優秀，也是極有主見的女孩。每當她認為班規「不合己見」，便會向導師據理力爭。

M思路清晰、能言善道，若導師的回應未能讓她滿意，這場「進諫」就是以小時計算。此時，王老師會提議到校園走走，師生倆沿著跑道一圈又一圈，邊走邊談，或坐在大樹下，M繼續「慷慨陳述」，王老師始終「耐心傾聽」。

班上發生同學在校外偷竊之事，王老師低調處理。不准同學在班上議論，或對該同學投以異樣眼光。她向孩子強調：「班級有如家庭，同學就是兄弟姊妹，該做的是相互扶持惕勵，而不是指責嘲諷。」

數學一向是女兒的罩門，升上國二時，她幾乎想放棄。王老師沒有責怪她，只是要求她每天向老師提出五個數學問題；老師還會依據她的提問，設計相應的考題。這樣一問一答的互動，持續到她國中畢業。

王老師真心對待每一個孩子，難怪他們畢業後，仍與老師保持聯絡。令人惋惜的是，後來她因病離世。

前些時候，女兒在工作上碰到瓶頸，心情低落，不由自主地在LINE裡和王老師傾訴。沒想到訊息才傳出去，就收到了回覆──王老師要她繼續加油，且說會在天上保佑她。女兒驚訝不已，老師不是走了嗎？再細讀訊息，才恍然明白，原來是師丈一直保留著老師的手機，由他代替老師回覆。

女兒後來參加國中同學會聊起這段經歷，班上好幾位同學表示也有類似經驗。有人因為想念老師，有人想和老師請教難題，於是情不自禁地又傳訊息給老師，結果也收到了回覆。

在孩子們心中，王老師有如慈母，只要有所思、有所感，就會想起她，也想「賴」著她。