陳祖安／別讓女孩排擠排球中年

一直期許自己要當個運動迷通才，任何比賽都想沾醬油，排球是我主攻的棒、籃、足、網四大運動外，最有接觸的賽事。我有不少親友學生時期都當過排球少年，對這運動不陌生；也曾因研究所同學是排球校隊，且企業排球聯賽比賽場地就在我們學校，而和同學看過幾次球賽。

觀看平時沒關注的賽事，我的首要任務是找一支隊伍支持，比較能投入。選擇標準通常從外型挑起，但不知道為什麼，許多排球員都帥氣高大，卻吸引不了阿姨我的目光。排球是我少數偏愛看女子比賽的運動，長腿妹妹們在場上跳躍殺球、飛身撲接球的模樣，實在是美死了。

幾年前，因為寫書想更了解2017年興起的體育改革浪潮，訪談了「體育改革聯會」核心成員，才知道「國民體育法」能成功修法，跟排球大有關係。原本只是群熱愛排球的年輕人，為解決排球協會的人頭會員、財務不透明、選訓不公等問題，吹起改革號角。這些問題也是很多運動協會的沉痾，加上2016年里約奧運的全民運動熱未歇，都助攻了國體法修法。不過後續「邪會事件」仍層出不窮的原因，得另起專文就不在此多談。

「體改聯」讓我對排球多了分敬意，2012年始連載的日本漫畫《排球少年》，也是熱血轟動許久，不但改編成動漫電影、舞台劇，還帶動了日本職排聯賽票房，排球一定是有神奇魔力，值得我更深入探索。因此當得知台灣第三個職業化的運動聯盟，正是排球，驚喜的我一定要進場看球。

可惜職排不像企排，尚未有女子組，我將支持球隊的選擇權交給女兒。她用吉祥物可愛度做判斷，所以我們決定當「忍者兔」代表的「台北伊斯特」球迷，去天母主場開箱首場賽事。聯盟有洋將制度，許多旅外好手返台加入不同隊伍，想必有一定的水準。賽事果然刺激精采，遺憾的是伊斯特被直落三，比賽一下就結束了，看得我們意猶未盡。行銷也挺用心，場邊布置、席位規畫、周邊商品、小吃攤等該有的東西都有，規模與職籃差不多。

唯一感到無奈的是，啦啦隊女孩也接近球員人數。我向來不反對用各種行銷方式，吸引更多球迷進場。開啟啦啦隊文化的職棒，有其成因：棒球比賽時間很長，又在室外要日曬雨淋，必須想辦法提升娛樂性、開發新客源，讓更多人願意進場。當年應援氣氛吸引了很多小朋友、家庭客或女性，並不只有完全沒在看球、舉起相機對著啦啦隊猛拍的「砲哥」而已。後來演變成啦啦隊是經營重點，就有點本末倒置了。我對女孩們本身沒有意見，佩服她們能在任何環境條件下唱跳全場，只是現在這種啦啦隊變主力的景況，難免讓我減少進場意願。

原本立志當個排球中年，要好好來追賽事的我，因此有點卻步。排球都可以職業化了，表示「本質迷」並不少，體育改革可是排球迷發起的耶！經營者能不能有信心一點，先專注在賽事上，不要覺得職業運動要成功，就非女孩不行啊。