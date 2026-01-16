張以昕／徬徨少年的靜心時光

他們是一群就讀國中的男孩，其中幾位都被診斷為注意力不足過動症，主動提出想體驗瑜伽課，是因為聽說練瑜伽可以幫助長高。

在思考兩小時的課程內容時，我想到「呼吸」是連結身體與心之間的橋梁，只要能妥善引導孩子專注呼吸，哪怕只有幾分鐘，相信也能讓他們體驗到感官往內收攝的過程。

果然，第一個動作要他們趴著做「鱷魚式」橫膈膜呼吸練習，就有三位同學當場睡著了。結束時，其他同學還小聲問：「老師，要叫他們起來嗎？」

接著在伸展中覺察自己的身體，大家開心探索自己的肩膀緊不緊，腹肌有沒有力氣。他們對身體有好多新奇的發現，並在各種哀號、笑鬧與互虧聲中嘗試不同的練習，這也是重新跟自己連結的開端。

最後引導放鬆時，用的是大泡泡將身體包裹起來的靜心。他們很自然地回到內在的洞穴，全都靜了下來。這時有孩子淚珠悄悄滑過臉龐，默默宣洩著說不出口的壓力，在呼吸中緩慢釋放。

從大休息式醒來時，男孩們發自心底的純真笑容，猶似嬰兒，那份靜謐無比動人。有的孩子則是已經清醒，卻仍沉浸在醒不來的夢中自在躺臥放空，好似去了另一個時空。

原來，我們已經好久沒能這麼放鬆了。即使生活中有這麼多搖晃困惑的時刻，但在呼吸中循著光，就能慢慢找回內心的穩定。

瑜伽練習並不是要學會更多，而是要放下更多。這堂課我們做到了，在靜默裡，找回自己的力量。