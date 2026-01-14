日前讀到〈魚槍或相機〉，提及蘇焉老師如何徒手抓龍蝦再放生，我想起二十年前的往事。

初學潛水並不為了打魚，但年輕氣盛，難免偶爾想徒手抓生物觀察。某次夜潛，在綠島知名水下地標底部，發現了像人的手臂一樣粗的龍蝦。我與潛伴交換眼神，他封住龍蝦正前方，我則緩緩移動到龍蝦的後方，準備偷襲。

我把燈關掉，只靠潛伴手電筒的餘光，側身伸長左手臂，緩慢且盡可能地往礁底龍蝦的尾部方向延展，屏息等待最佳出手時機──那一刻，你真的會很清楚地聽到心臟咚咚咚地跳。潛伴見我已就定位，試著由前方用手電筒靠近，讓大龍蝦感受到威脅，慢慢往後移動到我的手掌正下方……

不唬爛，那一瞬間明明我就是往下用力抓，卻只感覺手背一陣劇痛，同時聽到戴在手上的電腦錶敲擊在礁石上的聲音，接著沙塵就瀰漫整個視野了，我們只能狼狽地爬出礁底。

我當時太小看那隻龍蝦的力量，蘇焉老師能徒手抓捕實在很厲害。儘管沒有見過老師本人，但在當潛水教練的職業生涯中，經常聽見前輩提起他，對他有滿滿的景仰。