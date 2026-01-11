陳瑞蓉／那一念的失手

學習花藝多年，工具使用嫻熟，插起花來乾淨俐落，大家都誇我是老手。

那天上課，老師示範完新的花型，我優雅地整理花材，拿起銳利的花剪，逐一將花材插進海綿。即將完成時，老師駐足欣賞我的作品，滿意地點點頭：「很好，空間感和美感都有到位。」讚美像一陣輕風吹拂，我心頭一鬆，一股「不過如此」的傲慢悄然升起，暗想這點小活兒根本不需多費神。就是那一念的鬆懈，手中剪刀喀嚓一聲，剪斷花莖的同時，也劃開了我的小指。霎時一陣刺痛，鮮血迅速冒出，染紅了指尖，自己都嚇壞了。

偏偏我是心血管疾病患者，每日服用抗凝血劑，止血沒那麼快速。那怵目驚心的殷紅，很快在衛生紙上染成一片，身旁的同學見狀急忙向助教求助。血終於止住，助教幫我消毒包紮後，語帶不解地問：「妳可是老手了，怎麼還會剪到手？」當時，那句輕輕的質問重重地敲在我心頭，羞愧得想立即從教室消失。

望著指上厚厚的紗布，疼痛猶在，心頭的警醒更甚。那一刻，我才領悟，所謂「老手」，並不是對技藝的終極褒獎，而是對心性最大的考驗。唯有放下所有的讚美與驕傲，永遠專注，把自己當成必須步步為營的新手，才能真正確保不會再失手。