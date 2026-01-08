飛機落地，入境英國倫敦，心中的興奮不在話下。出了機場，走在寬敞的路上，我一手搭著珊珊的肩，一手拉著行李箱，兩人慢慢地前進。遇到無法併排時，珊珊便先走在我前面，用聲音引導，讓我聽著跟上。就這樣一路摸索，終於找到落腳處了。

珊珊是補習班的英文老師，長我幾歲。我因準備英語檢定而成為她班上學生，課程結束後，互相留下聯絡方式，有時約見面，漸漸變成朋友。後來才知道我是她第一個視障學生，全勤與準時交作業，教她印象深刻。

那是2014的夏末秋初，我在低潮裡掙扎，見面時，珊珊問我怎麼悶悶不樂，人又瘦了一圈呢？我說明原委，她沒再問。送我回家時，突然說想帶我去旅行，但她不曾陪過視障者，加上我們從來沒一起同遊，可能會有意想不到的突發狀況。她希望出國可以讓我好些，她喜歡我的笑容，不知我的意願如何？

我聽了既驚訝又感動，從沒想過我們的交情會讓她願意付出這麼多。與此同時，內心卻很恐懼，上次與明眼人旅行，總被嫌棄是負擔。我再三強調，在陌生環境中必須隨時跟在她身旁，珊珊能接受嗎？

不料，她竟回：「妳看不見不跟我，要跟誰？我還在想，妳是否需要獨處時間呢。」於是，我們就決定出發探險。

參觀了導盲犬學校，工作人員以前從未遇過東方臉孔的使用者，所以對我相當好奇，想了解我在台灣的經驗是否良好？狗狗能否實質提供幫助？看了《大亨小傳》的芭蕾舞劇，使用了劇院提供的即時舞蹈口述影像服務，參與了開演前特為視障者開設的工作坊，事先了解舞台大小、芭蕾舞特定動作的名詞……種種新鮮的體驗，讓我忘了身陷低潮的痛苦，意識到這世界如此寬廣，何必困在小小的台北中呢？我想，珊珊是對的。

旅程尾聲，珊珊幫我貼點字到明信片上，有感而發地說：「跟妳一起旅行，看見的倫敦跟別人都不一樣，好棒喔。而且，帶妳不會太累。回到飯店，熟悉了動線，妳都可以自己來。以後我們再一起出國喔。」

聽著珊珊的話，我的眼眶莫名地熱了，努力忍住沒讓情緒流下來。何其幸運有珊珊這位好友，她不僅看見了失明的我，接受了我的障礙，更欣賞起我世界裡不一樣的風景。