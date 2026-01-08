王明華／末代真人翻譯

會議室的氣氛凝重，工廠老闆和貿易商盯著電腦螢幕。幾分鐘後，他們的英國買主上線。新產品開發失敗，三方共同討論，釐清彼此的責任歸屬，協商各自分攤的損失。會議大約一小時，過程理性平和。

參與會議的每個人都認賠，只有我賺到錢；我是他們的翻譯。

翻譯不只是翻譯

沒有AI的年代，需要透過翻譯與國外客戶談生意、套交情。初次面對國外買主，老闆們總是誠惶誠恐，對客戶的要求照單全收。

有個老闆使命必達，面對所有問題都「No problem」，客戶一臉嚴肅地說：「No problem, no order.」不認真處理問題，就沒有訂單，把憨厚的老闆嚇壞了。

我告訴他買賣雙方平等，客戶不遠千里而來，就是為了把話說清楚，有問題一定要當面反映。

某機械廠的澳洲客戶來訪，想要代理產品，價格、品質都不滿意。雙方一言不合，老闆脫口而出：「叫他不要代理了！」我再次確認：「要這樣告訴客人嗎？」老闆立即回過神來：「不行，客人會跳起來。他是特別來找我們談代理的。」

未必天長地久

老闆們努力打拚，買地建廠，落成後我欣然赴宴，與有榮焉。不過，小廠變大廠，專職國貿人員是標配，不再需要找翻譯。

即使公司的規模維持不變，老闆的孩子也會長大。辦公室有孩子的補習袋與美語課本，我清楚地看到自己的工作正在倒數計時。

也有從帳款看見的別離。

廠商多誠實正直，付款金額絕不含糊，只是有時數字太小，我會累積到千元以上，半年、一年才寄帳單，結果發生令人料想不到的事情。

例如，某廠商經營不善倒閉，收到帳單後表示，「我改用ATM轉給你。」更令人悲傷的，是老闆娘來電告知老闆過世，整理遺物才看見帳單，已經寄出支票。

做工的人不一樣

談生意的買主總是斯文客氣，做工的人就不一定會顧及情面。

某營造商老闆承包公共工程，有次因為工期延誤被叫去開會。意外的是，人稱「大熊」的德國總工程師竟然和顏悅色，還請我們吃蘋果派，「我太太親手做的。」

恭敬不如從命。不料，蘋果派才咬了一口，尚來不及吞下去，大熊問了工期直接高分貝開罵。老闆趕快把剩下的蘋果派塞進口袋。

事出反常必有妖

在網路不普及，只能寄航空郵件的年代，幾乎所有與我配合的廠商都收到來自奈及利亞的詐騙信，自稱是石油部的官員貪汙，或是落難被追殺的貴族，滿手現金，數字後面是一長串足以讓人失去理智的零。只要提供銀行帳戶，就可以獲得百分之十的報酬。

信件很長，密密麻麻寫滿一整頁，按字計酬的翻譯費十分可觀。不過我只會簡短回覆廠商：「詐騙信件，請忽略。」

剛剛創業的小戴收到陌生客戶寄來兩萬美元的支票，「出貨產品不拘。」我提醒他可能是詐騙，果然支票是假的。起初銀行員怕他無法承受，說話吞吞吐吐。聽到小戴沒有出貨，才鬆了一口氣說，「已經有兩家公司被騙了。」

收到中東客戶的急件電郵，說在國外被搶，要求匯款五百美元應急。廠商立刻準備出手相助，我覺得可疑，打電話到客戶公司求證。接電話的員工說是假的，他們正忙著闢謠。

AI無法取代的信任感

某零件廠商到中東參展，一個禿頭矮胖的阿伯看完報價，神祕兮兮地從口袋裡掏出厚厚的信封，裡面是五千美元現金。阿伯預付訂金，以免外匯管制延誤出貨。老闆滿面的笑容藏不住，整個台灣館的展商都知道他「大船入港」。

阿伯是該國的超級大咖，「整條街都是他的。」遠赴國外參展，是因為網路無法取代面對面產生的信任感。這也說明了真人翻譯不只轉換語言，還有傳達人與人間的真誠與善意。

「翻譯」是AI海嘯第一排的瀕危行業，在工作消失之前，我繼續努力。