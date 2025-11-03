亞琪／關於離職，誰沒有一點算計？

拜讀日前「辭呈收不收」專題系列文章，我想，離職這件事，誰心裡沒有一點算計呢？有人說「不上班有經濟問題，上班則有精神問題」，端看個人如何取捨。

小林是位北漂青年，畢業就來我們公司當服裝設計師，她聰明活潑，頗獲大家喜歡，唯老闆不賞識。對於固執己見的老闆，小林敢於表達想法，堅持自己的設計風格，常惹得老闆不開心，甚至訂單減少也怪罪於她。小林做了一年後遞上辭呈，我們勸她再忍忍，等老闆提出資遣便能領遣散費，她反問為何要等老闆開除我，而不是我開除老闆呢？很好，有個性。原來她已找好下家了，一間可以任她發揮創意的公司。

有位同事錯估形勢賭氣離職。某天他和另一同事起了嚴重爭執，以為老闆鐵定會站在他這邊，但沒有。他認為自己識人不清，真心換絕情，與老闆大吵一架後拂袖而去。

最讓人意想不到的是，老闆的女兒在工作滿二十五年符合退休資格後，居然立刻辦理退休，從公司領了一筆可觀的退休金。老爸不退休，女兒先退休，因為她有她的評估：未來弟弟如果繼承公司，一切將有變數，和弟媳的相處也會變得尷尬，不如現金早點落袋為安。

如果一間公司，員工都在等遣散費，是不是很奇怪？

由於老闆年事已高，這幾年常有公司要收掉的傳聞，且據說沒人想要繼承這事業。也是，反正日後有龐大的財產可以分，何必那麼辛苦呢？

老實說，我和同事也有自己的盤算，想等公司收掉領一筆遣散費。但我們作夢也想不到八十九歲的老闆在後繼無人、經營不善的情況下，竟然還不願結束公司營運；畢竟，這是他打拚一生的心血。我們遲遲等不到遣散費，只能自我安慰，儘管薪水不豐又沒前景，但離家近工作也駕輕就熟，就這麼繼續做吧。

都說成年人最大的底氣是金錢，也有人說，職場上除了工資，其他都是假的－－或許太過現實，但老闆有老闆的精明，員工有員工的算計，遞收辭呈之間，對雙方來說都是一場內心的拉扯。我只盼未來好好說再見，日後好相看。